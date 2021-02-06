أديب عن إصابة أشخاص بسلالتين من كورونا: «هيطلعولنا فيروس نونو جديد»

قال عمرو أديب، إنه في بريطانيا اكتشفوا عددا من الحالات المريضة بفيروس كورونا ولديهم سلالتين متحورتين من الفيروس: «حالتهم زي الزفت، ولو دول موجودين في جسم بني أدم هيطلعولنا فيروس نونو حلو جديد فيه الاثنين المتحورين مع بعض».

وأضاف «أديب»، خلال تقديمه لبرنامجه «الحكاية» والمذاع على فضائية «MBC مصر»، أنه منذ ما يقرب من يومين أعلنت فايزر نيتها اقتراح على منظمة الغذاء والدواء الأمريكية أن يكون هناك جرعة ثالثة من لقاح كورونا: «قالوا للأمان لو تاخدوا واحده ثالثة»

وأوضح أن التجارب قد بدأت، أمس، حول إمكانية تلقي لقاحين من شركتين مختلفتين، كما يسعي البعض إلى تلقي لقاح أولي ضد كورونا مع عدم أخذ اللقاح الثاني: «الكلام ده كله لأن هناك شحا وندرة في اللقاحات في أمريكا يقف الناس باليومين والثلاثة علشان يتطعموا».

وتسائل الإعلامي متعجبا من عدم سعي المواطنين في مصر لتلقي اللقاح الخاص بالفيروس أو ينشغلون بتلك القضية من الأساس.

وأشار إلى أنه بالنسبة للقاح الروسي فقد نجح في جذب أنظار المواطنين حول العالم، حيث وجدوا بأن أهم ميزة في اللقاح هو عدم الوقاية من كورونا فقط، ولكن يساعد على عدم الإصابة بالأعراض الجانبية التي تخص الفيروس، الأمر الذي قد يسبب دخول المريض إلى العناية المركزة بالمستشفيات.