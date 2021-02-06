لميس الحديدي تحكي كواليس لقائها بالراحل عزت العلايلي

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن الفن المصري شهد مؤخرا وداعا جديدا لقامة من قامته، برحيل الفنان عزت العلايلي، صاحب الرصيد الفني الكبير والمهم، الذي قدم العديد من الأعمال المحترمة، التي تركت بصمة مهمة بالسينما والدراما والمسرح.

وأضافت «الحديدي»، خلال حلقة السبت من برنامجها «الكلمة الأخيرة» المذاع على شاشة «on»، عزت العلايلي هو أحد فرسان «أهلا يا بكوات»، وعبدالهادي في «الأرض»، وبطل (الاختيار، وأهل القمة، والسقا مات، وعلى من نطلق الرصاص، والتوت والنبوت، والطوق والأسورة، والطريق إلى إيلات) وأفلام واعمال كثيرة جدا كلها مراكة مسجلة بأسم النجم عزت العلايللي.

وأوضحت الإعلامية، أنها لم تكن تعلم حين التقت به في أكتوبر الماضي، خلال حلوله ضيفا على برنامجها للتحدث عن زميله وصديقه الراحل محمود ياسين، بأن هذا سيكون حوراها الأخير مع النجم الراحل.

وأشارت إلى أنها حين طلبت منه الحضور بتلك الحلقة، وفي أثناء جائحة وباء كورونا المستجد، لم يتردد للحظة، على عكس فنانين صغار يفكرون مليون مرة قبل الموافقة، ولكن نجمنا الراحل لم يتردد ورأى أن من الواجب عليه أن يحضر ويتحدث عن رفيق عمره ومشوراه الطويل.

وألمحت «الحديدي» أن عزت العلايللي وقتها تحدث عن محمود ياسين بكل حب وصدق وبساطة وتواضع منه، موضحا أن نجومية محمود ياسين كانت طاغية على كل جيله، وكان له الأولوية مع المنتجين، وكانت الأدوار التي يعترض عليها أو لا يعجب بها تصل إليه.

وتابعت الإعلامية: «تخيلوا العملاق عزت العلايللي يقول كده»، معلنة أنه كان يتمنى أن يقدم جزء ثاني من «أهلا يا بكوات» وكان يعمل على ذلك بالفعل.

وكان عزت العلايلي قد رحل عن دنيانا مؤخرا عن عمر ناهز الـ83 عاما.