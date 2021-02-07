أستاذ فقه: «تنكاحوا تناسلوا» حديث مرسل.. وتنظيم النسل واجب

تحاول الدولة على مدار السنوات القليلة الماضية، الوصول لنتائج إيجابية في ملف النمو السكاني، وهو ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسي، مرارًا وتكرارًا وكان آخرها منذ قليل، في مداخلة هاتفية، ببرنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة «mbc مصر»، مشددًا على أهمية إيجاد حلول لتنظيم الأسرة.

وقال الرئيس في مداخلته التلفونية: «يجب أن تتضمن حلول تنظيم الأسرة الحفاظ على استقرار المجتمع، ننظم نفسنا، بس منعملش إجراء نظريًا صح وكل الدراسات تقول مضبوط بس توقيته غير مناسب، واستقبال الناس ليه يكون مش مضبوط، إنت بتتعامل مع رأي عام»، مضيفًا: «فيه جرأة كبيرة في اتخاذ القرارات، النمو السكاني وتنظيم الأسرة كانت قضية عبدالناصر، والسادات، والرئيس مبارك، وما زالت قضيتنا».

ويعتبر حديث «تناكحوا تناسلوا فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة»، من الأحاديث التي يرويها الناس بشكل مستمر، واستنادا عليه حرص الكثيرون على إنجاب العديد من الأبناء، وهو ما اعتبره العديد من أساتذة الفقه حديثا مرسلا، وعلى رأسهم الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، مؤكدًا أن تنظيم النسل واجب.

لم يرد في كتب الأحاديث المتخصصة

ويرى «الهلالي»، أنّ هذا الحديث لم يرد في أي من كتب الأحاديث المتخصصة، لكن ورد في مصنف عبدالرزاق الصنعاني والذي توفي عام 211 هجرية، موضحًا: «راوي الحديث هو سعيد ابن أبي هلال، الذي ولد في مصر عام 70 هجرية، بينما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم عام 11 هجرية».

وقال سعد الدين الهلالي: «أبو هلال كان تابعيًا ولم يكن صحابيًا وبالتالي فالحديث يسمى حديثا مرسلا»، متسائلًا عن مدى تباهي النبي بالعاطلين والخونة والمرجفين، أم يتباهى بالمعمرين، مطالبًا، كل من أنجب عددا كبيرا من الأبناء بعد سماعه لهذا الحديث، أنّ يذهب للإمام ويطلب منه الدعم المادي ومصاريف المدارس ومصاريف العلاج.