السيسي: نهتم بتنظيم الأسرة.. «مش هناخد إجراء شديد مع الناس دلوقتي»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ملف تنظيم الأسرة يحظى باهتمام الدولة، «بس اوعى تتصور إننا نعمل إجراء قانوني شديد مع الناس في المرحلة دي، حالة الثورة واللي حصل في 2011 اوعى تتصور أنها خلصت أو انتهت».

وأضاف «السيسي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية»، على شاشة «MBC مصر»، مع الإعلامي عمرو أديب، «اللي بنعمله فوق طاقة الناس وفوق طاقة الدولة المصرية، لازم تقولوا ازاي ده بيتعمل، لازم تقولوا الأموال دي بتيجي منين، بتيجي من مصر».