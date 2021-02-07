انطلاق ورشة «ابدأ حلمك» على مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية

بدعم من الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، أطلق البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، ورشة «ابدأ حلمك» المجانية في محافظة الإسكندرية، وذلك بتعاون مشترك بين فرقتي مسرح الشباب ومسرح الإسكندرية.

وقال المخرج محمد مرسي مدير فرقة مسرح الإسكندرية، إن التقدم للورشة من خلال الاستمارات الورقية المتوفرة يومياً ماعدا يوم الجمعة، بدءًا من الأربعاء 10 فبراير وحتى الخميس 18 فبراير الجاري، وذلك بمقر فرقة مسرح الإسكندرية بمسرح بيرم التونسي الشاطبي، كما تتم اختبارات القبول من يوم السبت 20 فبراير ولمدة أسبوع.

كما أوضح المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الشباب أن ورشة «ابدأ حلمك» المجانية تهدف لإعداد الممثل الشامل وتطوير مهارات الإخراج المسرحي للشباب من أبناء مدينة الإسكندرية، وتستمر ورشة التمثيل لمدة ستة أشهر، ويتم من خلالها التدريب على فنون التمثيل والأداء وتعليم المشاركين مهارات الارتجال، الكتابة، الأداء الصوتي والغناء المسرحي، بجانب الرقص والأداء الحركي، بدراسة متواصلة تنتهي بتقديم عرض مسرحي كبير، بجانب ورشة إلاخراج وتتمثل في تطوير مهارات الإخراج المسرحي من خلال محاضرات خاصة في الإخراج تنتهي بتقديم مشروعات تخرج قصيرة من إخراجه بإشراف المخرج محمد مرسي مدير فرقة الإسكندرية.

وأضاف «حسان» بأن ورشة «ابدأ حلمك» المجانية تشترط الالتزام بالحضور طوال فترة الورشة إلى جانب اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية، وأن تتراوح أعمار المتقدمين بين 18 إلى 35 عامًا.

ويشارك في التدريب ضمن برنامج ورشة «إبدإ حلمك» مجموعة من أهم المتخصصين في فنون الأداء، في التمثيل الفنان إسلام عبدالشفيع، في الدراما الكاتب سامح عثمان، في الرقص والأداء الحركي الفنان محمد ميزو، في الأداء الصوتي والغناء دكتور محمد حسني.