شاب يهرب من «علقة تحرش» بتهمة «خطف الأطفال» في كرداسة

كشف الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، حقيقة مقطع فيديو تداوله رواد فيس بوك، لشخص ادّعى أنّه يخطف الأطفال لصالح آخر، وبعدها تبيّن أنّ المتهم مصاب بـ«تأخر عقلي»، وتحرش بطفلة في الشارع، ما دفع والدها لضربه.

فيديو على فيس بوك

تداول رواد فيس بوك مقطع فيديو، لأحد الأشخاص ادّعى أنّه يختطف الأطفال لصالح آخر مقيم في دائرة مركز شرطة كرداسة في الجيزة، وبالبحث تبيّن أنّ قسم شرطة كرداسة، تلقى بلاغا من أحد الأهالي وبصحبته الشخص الذي ظهر في الفيديو، «مصاب بكدمات في الوجه».

وقال مقدم البلاغ إنّه أثناء سير ابنته (10 أعوام) بمحيط سكنها، ضايقها المتهم وحاول إمساك يدها، فاستغاثت بالأهالي الذين ضبطوا المتهم وتعدوا عليه بالضرب محدثين إصابته.

بمواجهة المتهم الذي بدت عليه «علامات التأخر العقلي»، اعترف بأنّه ارتكب الواقعة بقصد «المزاح»، وعلّل ما به من إصابات بأنّه ناتج عن تعدي الأهالي عليه، وتحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة، أخلت سبيل المشكو في حقه بعد تنازل المُبلغ عن شكواه.

شريك شقيقه

وباستكمال فحص مقطع الفيديو، تبيّن أنّ الأهالي اعتدوا على المتهم بعد ضبطه واعترافه بادعاءات الخطف خشية من بطش الأهالي.

وتبيّن أنّ المتهم ادّعى أنّه يخطف الأطفال لصالح شريك شقيقه في أحد المطاعم، وبسؤاله عما هو منسوب إليه، نفى ما جاء في مقطع الفيديو، وبسؤال شقيق المتهم قرر أنّه يعاني من تأخر عقلي، ويترك المنزل لفترات، وأوضح أنّ ادّعاءه بما جاء في مقطع الفيديو يأتي خوفا من بطش الأهالي.