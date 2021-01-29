زملاء الملازم «الطاهر سليمان» يرثونه: «الموت خطف الحلويين»

حالة من الحزن الشديد انتابت محبي الملازم أول الطاهر حسن سليمان، الذي توفي أمس الخميس، في حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الزراعي، بالقرب من مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، أثناء توجهه لاستلام مهام أول يوم عمل له بقسم شرطة مركز ملوي.

ونشر عدد من الضباط أصدقاء الملازم الراحل، ومنهم محمد ناجي عبارات الرثاء على صفحاتهم بموقع فيسبوك، وكان منها: «الله يرحمك يا طاهر كنت فعلا طاهر، وأنقى وأطهر حد شفته في حياتي، والابتسامة مش بتفارق وشك لكل إنسان تتعرف عليه».

وكتب أحد الضابط من أصدقاء الفقيد: «أول يوم تعيين ليه في شرطة ملوي الملازم أول الطاهر حسن سليمان في ذمة الله، ربنا يثبتك عند السؤال، لا حول ولا قوة إلا بالله، صحيح الموت مابياخدش غير الحلويين».

يذكر أن الملازم أول «الطاهر» تخرج في كلية الحقوق، والتحق بكلية الشرطة للضباط المتخصصين، وكان في طريقه لاستلام العمل كضابط بقوة مركز شرطة ملوي، وتعرض لحادث طريق وتوفي إثر إصابته وتم إيداع الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وكان اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، تلقي إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بوقوع حادث تصادم بين سيارة رقم 7843 «ن ي ا» والسيارة رقم «9765 ن ل ق».

وأسفر الحادث عن وفاة الملازم «الطاهر حسن» 27 عاما ملازم أول بمركز شرطة ملوي ومقيم بمدينة المنيا، فيما أصيب قائد السيارة الثانية «أحمد إ ع» 26 سنة، ومقيم بقرية جويد بمركز أبو قرقاص و«بهاء م ع»، 33 سنة، موظف بالوحدة المحلية بقرية بني عبيد التابعة لمركز أبو قرقاص، وتم نقل جثة الملازم إلى مستشفى الفكرية المركزي.

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