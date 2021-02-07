 «ألسن عين شمس» تطلق خدمة الاستشارات اللغوية للباحثين في جميع التخصصات

أعلنت كلية الألسن جامعة عين شمس، بدء تفعيل خدمة الاستشارات اللغوية لجميع الباحثين في كافة التخصصات بمختلف اللغات، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور سلوى رشاد عميدة الكلية وإشراف الدكتور أشرف عطية وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور يمنى صفوت وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أماني توما مديرة وحدة رفاعة للبحوث وتنمية المعلومات اللغوية والترجمة.

وأوضحت الدكتور سلوى رشاد عميدة كلية الألسن، أن الخدمة المقدمة من وحدة رفاعة، بالتعاون مع قطاع الدراسات العليا والبحوث بالكلية، تشمل التدقيق اللغوي للبحوث والرسائل العلمية، بالإضافة إلى التدقيق والتحرير معًا، حيث تُجرى عملية التدقيق والتحرير اللغوي على يد نخبة من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين في اللغة والترجمة بالكلية.

وأشارت إلى أنه على من يرغب في الحصول على الخدمة التقدم إلى وحدة رفاعة للبحوث وتنمية المعلومات اللغوية والترجمة أو إرساله عبر البريد الإلكترونى للوحدة: Refaa_researches@alsun.asu.edu.eg

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