عاجل.. مصرع 3 أشخاص في انهيار منزل بسوهاج

لقي 3 أشخاص مصرعهم فجر اليوم، في انهيار حائط بمنزل بقرية الأحايوة غرب دائرة مركز العسيرات جنوب سوهاج، تم انتشال الجثث ونقلهم إلى مستشفى المنشاة المركزي.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة العسيرات، يفيد بورود بلاغ بانهيار حائط بمنزل بقرية الأحايوة غرب، انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز وقوات إدارة الحماية المدنية والوحدة المحلية لقرية أولاد حمزة.

وتبين من المعاينة والفحص مصرع كل من زينب حسين عبد المجيد، 77 عاما، الحمرا رشدي علي، 65 عاما، علي رشدي علي، 53 عاما، يقيمون بذات الناحية.

تم نقل الجثث لمستشفى المنشاة المركزي، أخطرت النيابة العامة للتحقيق.