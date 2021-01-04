عاشوا وماتوا في غرفه.. مصرع شقيقين ووالدتهما في انهيار منزل بسوهاج

قضي «علي» البالغ من العمر 53 عامًا، حياته عاملًا باليومية، يخرج في الصباح الباكر ويعود آخر النهار، ليخلد للنوم بمنزله الكائن بقرية «الاحايوة» مركز العسيرات بسوهاج.

رافقته طوال تلك الرحلة شقيقته «زينب» البالغة من العمر 65 عامًا، ووالدتهما «الحمرا» 80 عامًا، تعيش الأخيرة علي ما يكسبه ابنها من رزق، ورغم أن حياتهم تفتقد إلى أدني المقومات، إلا أنهم كانوا راضين بما قسمه الله لهم.

منزل «علي» عبارة عن غرفة مشيدة بالطوب الأبيض ومسقوفه بجريد النخيل تطل علي صالة بها فرن بلدي، مسقوفه بالبوص، ورأس مالهم في المنزل مجموعة من الطيور، وفي ركن الصالة يوجد "بلاص المش".

«علي» يعمل باليومية مع المزارعين وفي منازل المواطنين يخرج السماد العضوي الناتج من روث الحيوانات، او يحمل الطوب والاسمنت علي كتفه مع عمال البناء.

بعد أن رحل والده منذ سنوات طويلة تكفل علي بوالدته وشقيقته، وكرس حياته لهما، ظل الثلاثة ينامون في غرفة واحدة والدته وشقيقته ينامان علي سرير خشبي وهو ينام علي الأرض.

الثلاثة يعيشون في محبة وود لا يبالون يشيئ ولا يعرفون معني هموم الدنيا بحسب قول احد جيرانهم في المنطقة، والذي أوضح لـ"الوطن" ان علي كان انسان بسيط ووالدته سيدة طيبة وشقيقته الأخرى تعيش في حالها.

وأضاف أحد جيران الضحايا أنهم منذ فترة كانوا يشعرون بالقلق بسبب تصدع جدار بالطابق الثاني لمنزل جارهما من الجهة الشمالية وأنهم كانوا يخشون سقوطه علي سطح غرفتهم المسقوفة بجريد النخيل، لكن الجار لم يتحرك لهدم الحائط المبني بالطوب اللبن، لافتا إلى أن القرية استيقظت علي خبر وفاتهم جميعا بعد أن انهار الحائط علي سقف المنزل ليلقي الثلاثة مصرعهم في الحال.

وشهدت قرية الاحايوة التابع لمركز العسيرات، جنوب سوهاج، انهيار منزل مما نتج عنه مصرع 3 اشخاص بينهم سيدتين، تم نقل جثث المتوفين الي مستشفي المنشاه المركزي.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا بالواقعة، وانتقل الي مكان البلاغ ضباط مباحث المركز، وتبين من المعاينة والفحص انهيار جدار في الطابق الثاني لمنزل علي المنزل المجاور مما ادي علي سقوط سقف المنزل.

نتج عن الحادث مصرع كل من زينب حسين عبد المجيد، 80 عاما، الحمرا رشدي علي، 65 عاما، علي رشدي علي، 53 عاما، يقيمون بذات الناحية.

تم الدفع بـ 3 سيارات اسعاف لمكان الحادث، تم نقل الجثث لمستشفي المنشاه المركزي، واخطرت النيابة العامة وتولت التحقيقات، وتم اخطار الوحدة المحلية لقرية أولاد حمزة، لعمل اللازم.

قال طلعت الطيب، رئيس الوحدة المحلية بأولاد حمزة، انه الحادث وقع تحديدا حوالي الساعة الثانية والنصف لليلا، لافتا الي انه تم الانتقال الي موقع الحادث، كما حضر الي المكان ممدوح عباس، رئيس مدينة المنشاه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، واكد الطيب انه سيتم اجراء معاينة من الإدارة الهندسية، للمنزلين.