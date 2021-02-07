اليوم.. جلسة مصيرية بالسعودية في قضية المهندس علي أبوالقاسم

تعقد، اليوم، جلسة مهمة وربما مصيرية في محاكمة المهندس المصري علي أبوالقاسم المحكوم عليه بالإعدام في المملكة العربية السعودية بتهمة تهريب المخدرات.

وكان المهندس المصري علي أبوالقاسم حكم عليه بالإعدام في السعودية عام 2017 بتهمة الاتجار بالمخدرات وجلبها من الخارج بعد تسلمه معدة زراعية وضع بها أقراص مخدرة.

وقد تمسك أهل المهندس، الذي كان يعمل بإحدى شركات المقاولات بالجمارك السعودية ببراءته، وأنه لا علاقة له بالأقراص المخدرة التي دست في المعدة.

ومع جهود من قبل الحكومة المصرية تم وقف تنفيذ حكم الإعدام من قبل لحين النظر في تطورات القضية بمصر وسط تعاون كبير وتفهم من الجانب السعودي.

وترصد «الوطن» بناء على تطورات القضية عددا من السيناريوهات المتوقعة لجلسة اليوم.

1- تثبيت حكم الإعدام.. السيناريو الأكثر صعوبة

وكانت جلسة اليوم حددت بعد تأجيل من يوم 28 يناير الفائت، بعد أن كان قرار الإعدام أوقف تنفيذه في تكليل لمجهود مصري، لكن يبقى أحد القرارات المحتملة لمحكمة تبوك الجزائية تثبيت حكم الإعدام.

وأكدت مصادر على صلة بملف القضية أن القضاء السعودي لا يزال غير مقتنع بكفاية الأدلة لتبرئة المهندس علي أبوالقاسم.

2- البراءة أو تخفيف العقوبة بعد حكم محكمة جنايات القاهرة

لكن فريق آخر، ذهب إلى أن دليل البراءة اقترب أو على الأقل تخفيف الحكم من المهندس علي أبوالقاسم بعد قرار محكمة جنايات القاهرة قبل أيام قليلة بإدانة 3 متهمين في مصر بدس المخدرات في المعدة الزراعية للمهندس أبوالقاسم وقد حكم عليهم بالمؤبد بتهمة الاتجار بالمخدرات وتهريبها إلى الخارج.

كما جاء حكم محكمة جنايات القاهرة بتبرئة ثلاثة متهمين آخرين في القضية وكانت توجه لهم نفس الاتهامات التي وجهت للثلاثة الذين تم إدانتهم.

3- سيناريو التأجيل لجلسة جديدة يبقى مطروحا

يبقى سيناريو التأجيل لجلسة جديدة مطروحا بقوة في ظل تطورات التحقيقات في القضية وإمكانية حدوث تطورات جديدة فيها، أو إعطاء فرصة للدفاع.

ولعل مما يساعد على إمكانية أن يكون هناك قرار بالتأجيل هو الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والذي تم الإشارة إليه سالفا بإدانة 3 متهمين في القضية وتبرئة ثلاثة آخرين.