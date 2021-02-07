«رفح الجديدة».. مدينة عمرانية عملاقة تعيد الحياة لأرض الفيروز

«شكلها راقي، متكاملة، مدينة سكنية من طراز عالمي»، إنها مدينة رفح الجديدة التي تقع بمحافظة شمال سيناء، هكذا نرى مستقبل مشرق لهذه المدينة الساحرة بعد اهتمام القيادة السياسة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بها وإعادة إعمارها من جديد، وعلى الرغم من محاولات المفسدين تخريبها، إلا أن المدينة العمرانية الراقية بدأت تعيد الحياة لصحراء سيناء.

مدينة رفح الجديدة، تعد من أولى المدن التي تشيد بالشكل الراقي والمتكامل بمدن وقرى شمال سيناء، من حيث الموقع والمساحة والخطة العمرانية المتقدمة والمستهدفة.

منطقة «ولي لافي» التي تقع على بعد كيلومترات من قرية الوفاق، هي المنطقة التي شهدت بداية إعمار مدينة جديدة بأيادِ المصريين.

مدينة رفح الجديدة، تبلغ مساحتها الكلية 535 فدانًا، ويبلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية بها أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية في 625 عمارة، فضلًا عن 400 منزل بدوي، ومن المقرر أن تستعوب جميع سكان مدينة رفح القديمة، وفقًا لما أوضحه اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وعن موقع المدينة المهم، فإن مدينة رفح الجديدة تبعد عن ميناء رفح البري ما يقرب من 5 كيلو مترات، وذات المسافة عن شاطئ البحر الأبيض المتوسط، وتتوسط المسافة بين مدينة رفح وقرى وسط سيناء، التي تبدأ من قرية البرث القريبة من وادي العمر، وتبعد 10 دقائق بالسيارة عن مدينة الشيخ زويد من خلال الطريق الدولي العام، القادم من معبر رفح إلى العريش مرورًا بمدينة الشيخ زويد، وفقًا لما قاله اللواء مصطفى محمد رئيس مجلس مدينة رفح.

وعن ما تم إنجازه على أرض الواقع في المدينة العالمية الجديدة، فإنه تم إنشاء 41 عمارة سكنية كأسبقية أولى من المرحلة الأولى والعاجلة، تمهيدًا لتسليمها إلى المواطنين من أهالي رفح، وفقًا لما أكده المركز الإعلامي لمجلس مدينة رفح.

وعن ما جرى تنفيذه في المرحلة الأولى، تضم 656 وحدة سكنية عبارة عن 3 غرف وصالة على مساحة 120 مترًا مربعًا لكل وحدة، وجارِ الانتهاء من 7 مبانِ خدمية عبارة عن «مسجد، محطة وقود، نقطة إطفاء، سنترال، نقطة شرطة، مكتب بريد، ومخبز»، فضلًا عن قرب الانتهاء من شبكات «مياه الشرب، الصرف الصحي، والكهرباء»، والتنسيق للموقع العام لهذه المرحلة، وفقًا لما أعلنه المهندس محمد رضوان العيادي وكيل وزارة الإسكان بمحافظة شمال سيناء.

وعن باقِ الإنجازات التي يجرى تنفيذها، فإنه تم البدء في تنفيذ 43 عمارة بإجمالي 688 وحدة سكنية، في مرحلة الهيكل الخرساني حاليًا، ويصبح إجمالي عدد العمارات المنفذة حتى الآن 84 عمارة تضم 1344 وحدة سكنية، وفقًا لما أكده «العيادي»، في تصريحات صحفية.