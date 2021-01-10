توصيل إنارة حي السبيل في العريش بعمارات المنقولين من رفح والشيخ زويد

تابع رئيس مجلس ومدينة رفح يرافقه رئيس لجنة الإسكان الخدمات المقدمة للمنقولين من أهالى مدينتى رفح والشيخ زويد بحى السبيل جنوب مدينة العريش وتركيب وإيصال خدمات الكهرباء والمياه.

وعمل رئيس مجلس مدينة رفح يرافقه فريق العمل من مجلس المدينة وشركة المياه والصرف الصحي، والكهرباء، ومندوب الهيئة الهندسية، على إنهاء إنارة حى السبيل والعمارات التى تم تسليمها للمنقولين وعددها 48 عمارة سكنية.

وأكد العميد مصطفى محمد رئيس مركز ومدينة رفح، أنه تم تذليل جميع العقبات وحل المشكلات التى تواجه المواطنين بعد استلام وحداتهم السكنية بعد فوزهم بها بقرعة الإسكان العلنية التى أجريت بديوان عام المحافظة، بحضور مسؤولى الإسكان ورؤساء مدينتى رفح والشيخ زويد ومسؤول مجلس مدينة العريش.

وكان قد تم تسليم 946 وحدة سكنية من بينها 657 للمنقولين من رفح و289 للمنقولين من الشيخ زويد.

بدورها أكدت مني برهومة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس مدينة رفح، أنه خلال الفترة الماضية تم تسليم الوحدات السكنية للفائزين على عدة دفعات بعد إنهاء إجراءات التعاقد مع مجلس المدينة ، إلى أنه تم تخصيص الوحدات السكنية للمنقولين بالشيخ زويد ورفح بعمارات السبيل بالعريش بنظام الاستضافة مقابل سداد مبلغ 100 جنيه شهري، حيث ستتحمل المحافظة مبلغ 325 جنيها من صندوق الإغاثة الفرعي لكل وحدة سكنية، بينما يكون ما يسدده المواطن نظير الصيانة والخدمات.

من ناحية أخرى، صدق اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، على نقل أبناء الفائزين بقرعة الإسكان الاجتماعى بحى السبيل من أبناء مدينتى رفح والشيخ زويد إلى مدرسة الشهيد عمر الأحامدة للتعليم الأساسى المشتركة.

وقالت منى برهومة إن المحافظ استجاب لمطلب المنقولين من أهالى رفح والشيخ زويد لأنها أقرب مدرسة لحى السبيل جنوب مدينة العريش، وتقع المدرسة على المدخل الرئيسى للحى.

وأضافت برهومة أن المحافظ كان قد صدق أيضا، على عقد امتحانات طلاب رفح فى المدارس التالية، وهي مدرسة الشهيد الخفير عيد سلامة، ومدرسة الشهيد عبدالخالق حسين، ومدرسة الشهيد عمر الأحامدة، وذلك بإدارة العريش التعليمية، وأيضا بمدرسة الغزلان للتعليم الأساسى بإدارة بئر العبد، ومدرسة الشهيد نقيب محمود فارس بإدارة الشيخ زويد التعليمية.