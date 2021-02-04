فتح معبر رفح لليوم الرابع على التوالي

واصل معبر رفح البري، فتح أبوابه لليوم الرابع على التوالي بشكل أستثنائى لعبور العالقين والمرضى والطلبة في الإتجاهين بين مصر وقطاع غزة، تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية بالتخفيف على أهالى قطاع غزة.

وأكد مصدر بأمن موانئ رفح، أن المعبر فتح أبوابه منذ فجر اليوم، وتم منح التأشيرات للمسافرين بعد استكمال الأوراق القانونية والإطلاع على جميع التأشيرات المدونة فى الكشوفات للعابرين من وإلى الأراضي المصرية.

وسهلت الكمائن بين رفح والعريش مرور المسافرين تزامنًا مع تنظيم المرور بين سيارات المسافرين وناقلات المساعدات إلى القطاع تجنبا للزحام أثناء عمليات التفتيش ومراجعة الآوراق.

بدورها، واصلت مديرية الصحة فى شمال سيناء عمليات الكشف الطبي على العابرين فى نقطتين، الأولى نقطة بالوظة بنطاق بئر العبد للمغادرين، والثانية فى معبر رفح البري للقادمين من القطاع إلى الأراضى المصرية.

وكان الدكتور طارق شوكة، مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، أعلن فى وقت سابق أن عمليات الكشف تتم بشكل دقيق على مرضى الضغط والسكر وقياس الأكسجين فى الدم بأجهزة طبية متطورة من خلال فريق طبى تابع لمستشفى بئر العبد المركزى.