أنس 7 سنوات.. «بيكاسو مصر» يعلم الأطفال الرسم

برع في الرسم بعد أن امتلك أدواته، حتى أصبح مدربا لغيره من الأطفال، رغم صغر سنه، شجعته والدته بدعمها اللا محدود، حتى أطلقوا عليه لقب «بيكاسو مصر»، ليحلم بأن يصبح واحدا من أشهر الرسامين ومهندسي الديكور في المستقبل.

«نورا صابر»، حاصلة على الماجستير في التربية الخاصة، والدة «أنس أحمد النمر»، 7 سنوات، تلميذ في الصف الثاني الإبتدائي بمدرسة ابن خلدون بمحافظة دمياط، قالتإن موهبة ابنها بدأت في سن الرابعة لذكائه وسرعة بديهته ، حيث اعتاد التركيز في أدق التفاصيل على عكس غيره من الأطفال: «شاهد صان يركز في أدق تفاصيله ويرسمه ببراعة».

وتضيف: «كنت حريصة على تشجيعه ودعمه منذ أن كان صغيرا كما كانت أشاركه في مسابقات الرسم التي حصد فيها المركز الأول على مستوى إدارة دمياط التعليمية بالمرحلة الابتدائية، كما حصد المركز الثاني على مستوى المحافظة لعام 2020 وكرمه وكيل وزارة التربية والتعليم في مسابقة الموهوبين»، مشيرة إلى حرص ابنها على تطوير نفسه بنفسه كما شارك في عدد من المعارض.

«دائما ما كنت أقدم له في مسابقات الرسم، وأحيانا أشارك معه في المسابقات بعمل خاص بي، ولكنه كان دائما ما يتفوق علي، كما بات ينظم ورش تعليمية لتعليم الرسم للأطفال تحت إشراف مديرة إدارة الموهوبين بمديرية التربية والتعليم»، قالتها الأم لافتى إلى تميز «أنس» في الرسم بالفحم و الرصاص، ويحلم أن يصبح فنان مشهور ومهندس ديكور بعد التحاقه بكلية فنون تطبيقية.

وأضافت أن شقيقه الأصغر «آدم»، بات يحب الرسم مقلدا «أنس»، الذي أطلق عليه المحيطين لقب «بيكاسو مصر»، بعد إبداعه في رسم البورتريهات لشخصيات شهيرةبيينها «الأديب العالمي نجيب محفوظ و أسطورة الصاعقة المصرية أحمد منسى».

«أنس»، حصد العديد من الجوائز، بينها جائزة المركز الأول على مستوي الإدارة التعليمية للمرحلة الإبتدائية عام ٢٠٢٠ في مسابقة الرسم، المركز الثانى على مستوى محافظة دمياط فى مجال الرسم فى مسابقة الموهبين،÷ كما حصد المركز الأول للمرحلة الإبتدائية في مسابقة مجلس الآباء والأمناء والمعلمين بمحافظة دمياط عام ٢٠١٩م.

كما حصد المركز الأول في مسابقة «رسالة شكر»، الإلكترونية بإدارة الموهوبين والتعلم الذكي بدمياط و تسلم درع الموهوب الصغير، وتسلم شهادة تقدير من الاتحاد العربي للمكتبات ووسام ملتقى الشام الثقافى العالمى ومفوضية سفراء السلام الدولية والجامعة الدولية للإبداع والعلوم الانسانية والسلام بين الشعوب، كما حصد المركز الأول في مسابقة الرسم بملتقي كتابنا العرب وحصل على شهادة تقدير من رابطة المبدعين العرب لتميزه.