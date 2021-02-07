أماكن وخطوات إصدار شهادات التوقيع الإلكتروني

يتطلب من البعض عند إجراء التعاملات المالية أو الشراء من خلال شبكة الإنترنت وغيرها من الخدمات الإلكترونية، إدخال التوقيع الإلكتروني، وبسبب عدم معرفة كثيرين به قد تُلغى العملية.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن» في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها لقراءها على مدار الساعة كل ما يتعلق بالتوقيع الإلكتروني وفقًا لـ«بوابة الحكومة المصرية».

ما هو التوقيع الإلكتروني؟

هو توقيع يُستخدم لإجراء أي عملية تتطلب إثبات شخصية المستخدم، وفي العمليات البنكية عبر الإنترنت، وكذلك في بعض الخدمات الحكومة الإلكترونية مثل توقيع الإقرارات الضريبية إلكترونياً.

وأنشأ قانون رقم 15 لسنة 2004 الخاص بالتوقـيع الإلكتروني هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ITIDA»، والمسؤولة عن سلطة التصديق الإلكتروني «National Root CA»، والتي تشرف وتنشيء التراخيص للشركات مقدمي خدمات التوقيع الإلكتروني.

كيفية إصدار شهادة التوقيع الإلكتروني؟

يمكنك إصدار شهادة التوقيع الإلكتروني من خلال الأربع شركات المرخصة، وهي الشركة المصرية لخدمات التوقيع الإلكتروني وتأمين المعلومات «Egypt Trust»، والشركة المصرية لخدمات الشبكات وتكنولوجيا المعلومات« Security & Network Services (SNS)»، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، وشركة الحاسبات المتقدمة «Advanced Computer Technology (ACT)».

خطوات إصدار شهادات التوقيع الإلكتروني

في حالـة تسليم شهـادات التوقيـع الإلكتروني في مركز إصدار الشهادات، يجب اتباع عدد من الخطوات:

- يجب الذهاب إلى مركز الإصدار.

- قم باملأ نموذج طلب إصدار الشهادة (شخصية – موظف عام أو خاص – صاحب شركة).

- قدم جميع الأوراق و المستندات المطلوبة حسب نوعية الشهادة المطلوب إصدارها.

- قم بالتوقيع علي العقد.

- قم بتسديد الرسوم.

- سادسًا انتظر حتى تستلم التوكن المحتوي على المعرف الرقمي أو Digital ID والرقم السري .

- يمكنك الآن استخدام التوكن في الخدمات التي تتيح التوقيع الإلكتروني.

- ثامنًا كل شركة لها أوراق مطلوبة للتقديم يجب مراجعتها قبل القيام بزيارة إحدى الشركات المذكورة أعلاه.