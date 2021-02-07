شروط وخطوات حجز 380 قطعة أرض سكنية بـ5 مدن جديدة بمساحات تصل لـ720 مترا

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فتح باب الحجز الإلكتروني لعدد 380 قطعة أرض سكنية مميزة بمساحات تتراوح بين 430 و720 مترًا مربعًا، بـ5 مدن جديدة، وهي: «بدر - الفيوم الجديدة - أسوان الجديدة - العاشر من رمضان - برج العرب الجديدة».

وجاءت شروط وخطوات الحجز الإلكتروني لأراضِ الإسكان على النحو التالي:

شروط الحجز العامة

- التقدم لحجز الأراضي المطروحة يقتصر فقط على العملاء السابق تقدمهم للمرحلة الأولى خلال الفترة من 28 يوليو 2020 حتى 27 أغسطس 2020 ولم يقوموا بسحب مبلغ جدية الحجز.

- ألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض له أو لأحد أفراد أسرته «الزوج - الزوجة - الأولاد القصر» بأي من المدن الجديدة سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير بالقرعات السابقة.

- لا يجوز للطرف الثاني تقسيم أو تجزئة قطعة الأرض موضوع هذا العقد نهائيًا.

- يحظر استعمال البناء الذي يقام على قطعة الأرض موضوع الطرح إلا لغرض السكن، وفي حالة المخالفة يتم فسخ التعاقد وتطبيق قواعد الإلغاء.

- يعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزءًا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملان لأحكامه.

- يقر المتقدم للحجز بأنّه قد اطلع على كافة الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات وافق عليها وأنّ تقدمه للحجز بهد سداد مقدم الحجز بمثابة موافقة نهائية على هذه الشروط.

خطوات الحجز الإلكتروني

- الدخول على الموقع الإلكتروني من هنــــا دون كلمة مرور.

- استعراض كراسة الشروط أو طباعتها لمعرفة جميع التفاصيل «المساحات، الأسعار، أرقام العمارات»، مع إمكانية استعراض خطوات الحجز بالتفصيل «فيديو - مكتوبة».

- يقوم المتقدم بإنشاء حساب جديد عن طريق التسجيل بالموقع عن طريق الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني.

- يجرى إرسال رسالة بكلمة المرور عن طريق SMS والإيميل ويجرى استخدامها في الدخول على الموقع بعد ذلك «دخول مستخدم حالي»، وتسجيل الرقم القومي وكلمة المرور.

- يجب استخراج رقم استمارة جديد حتى يتاح للبنك تحويل مقدم الحجز السابق إيداعه إلى حسابات المرحلة الجديدة، ويعتبر استخراج رقم الاستمارة الجديدة بمثابة موافقة وتفويض من العميل للبنك لتحويل مقدم الحجز ولا يجوز الرجوع على بنك التعمير والإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بأية مطالبات أو معارضة في تحويل مبلغ جدية الحجز حالًا أو مستقبلًا.

الخطوة الثانية:

- مراجعة خاصة بالبنك.

- الحجز يكون اعتبارًا من الساعة 10 صباح الأحد 21 فبراير 2021 وحتى الساعة 11:59 الاثنين 22 فبراير 2021:

- الدخول على الموقع مرة أخرى بكلمة المرور والرقم القومي.

- تظهر شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها.

- تظهر شاشة تمثل بيانات الوحدات المتاح الحجز عليها مرتبة على النحو التالي:

- المحافظة.

- المدينة.

- المنطقة (المجموعة).

- نوع الوحدة.

- رقم العمارة.

- رقم الوحدة، ثم الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.

الخطوة الرابعة:

يتم استكمال باقي مقدم الحجز خلال الفترة من يوم الأحد 28 فبراير 2021 وحتى الخميس الموافق 25 مارس 2021.

الشروط المالية:

- استكمال سداد 25% بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية +0.5% لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي قيمة الأرض خلال الفترة من 28 فبراير 2021 وحتى 25 مارس 2021 وبنفس أسلوب سداد مقدم الحجز (سويفت/ACH/ تحويل داخلي لحساب بنك التعمير والإسكان - فرع المهندسين، من أي فرع من فروع بنك التعمير والإسكان في حال وجود حساب للعميل بالبنك).

- سداد باقي ثمن الأرض (الـ75%) من إجمال ثمن الأرض على 3 أقساط سنوية متساوية دون فوائد ويستحق القسط الأول بعد عام من تاريخ الاستلام ويحرر شيكات بنكية آجلة بقيمة الأقساط باسم جهاز المدينة المختص.