شقق مدعمة من الإسكان الاجتماعى لأعضاء نقابة التشكيليين بـ 6 محافظات

أعلنت نقابة الفنانين التشكيليين برئاسة الدكتورة صفية القباني عن تقديم النقابة لشقق مدعمة من الإسكان الاجتماعى لأعضاء النقابة في 6 محافظات عبر أنحاء الجمهورية، وذلك بناء على بروتوكول التعاون الموقع بين النقابة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وأوضحت المهندسة ميرفت مرسي، مقررة لجنة الإسكان والمشروعات بالنقابة، أن هناك 105 شقق بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، مساحتها 63 مترا مربعا، وسعر الوحدة المدعوم لمحدودي الدخل تحت 50 سنة، 154 ألف جنيه إضافة إلى 1500 جنيه وديعة صيانة، وسعر التكلفة الفعلية 288 ألف جنيه والوحدات كائنة بالعمارات أرقام (21- 22- 23) بموقع مشروع 684 عمارة، الحي الـ 12 - خلف ابني بيتك بعد مسجد السيدة عائشة.

120 شقة بأكتوبر الجديدة، مساحتها 63 مترا، وسعر الوحدة المدعم 154 ألف جنيه، والسعر الكلي 229 ألف جنيه، والعمارات كائنة بمنطقة جنوب الواحات منطقة 6، ابني بيتك عمارات الربوة.

50 شقة ببرج العرب بالإسكندرية، مساحة الوحدة 90 مترا، ثلاث غرف وصالة، والسعر المدعوم 197 ألف جنيه، والسعر الكلي 500. 276 ألف جنيه.

50 شقة بالمنيا الجديدة، مساحتها 90 مترا، ثلاث غرف وصالة، وسعر الوحدة لمحدودي الدخل تحت سن 50 سنة، 184 ألف جنيه، وسعر الوحدة الكلي 279 ألف جنيه.

50 شقة بسوهاج الجديدة، مساحتها 90 مترا، ثلاث غرف وصالة، والسعر المدعوم لأقل من 50 سنة 184 ألف جنيه ، والسعر الكلي 279 ألف جنيه.

50 شقة بأسيوط الجديدة، مساحتها 90 مترا، ثلاث غرف وصالة، والسعر المدعوم لأقل من 50 سنة 184 ألف جنيها، والسعر الكلي 279 ألف جنيه.

وأعلنت النقابة مواعيد العمل الجديدة أن مواعيد العمل الجديدة أيام السبت والاثنين والأربعاء من الساعة 10 صباحا إلى 2 مساء، ومن 5 مساء إلى 9 مساء، الحجز متاح حتى 24 فبراير 2021، وللاستعلام والتواصل على رقم 01288428895.