غير الإسكان الاجتماعي .. طرق الحصول على تمويل لشراء شقة العمر

الحصول على شقة من الأمور التي يحلم بها كثير من الشباب، وعلى الرغم من أن الدولة توفر كل فترة الإعلان عن وحدات إسكان اجتماعي مناسبة لمحدودي الدخل، إلا أنها تستغرق فترة طويلة، وتمر بالعديد من المراحل، وهناك العديد من الطرق الأخرى التي تمكنك من الحصول على تمويل.

تستعرض جريدة "الوطن" استمرارا لسلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، طرق الحصول على تمويل عقاري بعيدًا عن إعلانات الإسكان الاجتماعي.

الحصول على شقة بتمويل العقاري

يتيح صندوق الاسكان الاجتماعي إمكانية الحصول على وحدة سكنية مدعمة، بمبالغ تصل إلي 40 ألف جنيه، فضلا عن شراء الشقة بنظام التمويل العقاري، لمحدودي الدخل، بخطوات بسيطة.

خطوات الحصول على شقة بنظام دعم التمويل

يتوجه الشخص الذي يرغب في حصول على وحدة سكنية، إلى شركة التي تقدم المشروع، لدفع مقدم حجز الوحدة والحصول على خطاب بالوحدة المخصصة له.

يتوجه العميل إلى مقر صندوق الاسكان الاجتماعي، ويقوم بتسليم الملفات لتسجيلها على النظام الخاص بالصندوق.

بعد استيفاء المستندات، يقوم الصندوق بإرسال البيان إلى شركات الاستعلام الميداني، عن جهة العمل ومحل الإقامة بالعميل.

بعد حدوث الاستعلام، وصدور القرار على جهات التمويل لبدء العمل ووضع الموافقات الائتمانية على النظام.

بعد الحصول على الموافقة، يتم التواصل من الصندوق للعميل لمعرفة قيمة النظام الخاص بالدفع، لاستكمال البيانات.

في الخطوات الأخيرة، يتوجه الشخص إلى البنك الخاص به، لاستكمال البيانات وكتابة العقود الثلاثية، حيث يتم توقيع المالك كطرف أول بائع والعميل كطرف ثاني مستثمر وجهة التمويل كطرف ثالث ممول.

يتم بعدها إرسال العقود الثلاثية الموقعة إلى الصندوق على النظام لمراجعة القيم المالية بها وإعداد مذكرات الدعم.

يقوم البنك بصرف شيكات الدعم باسم جهات التمويل ولصالح المواطنين خصما من ثمن الشقة.

تقوم جهات التمويل بإعداد شيك كامل بثمن الوحدة «مقدم العميل المدفوع طرفهم والتمويل الممنوح والدعم المقدم من الصندوق»، وإرساله للشركة والاتصال بالعملاء للتسليم سواء بواسطة الشركة أو بواسطة جهات التمويل.

التمويل العقاري من البنوك المصرية

تقدم البنوك المصرية عدد من المنتجات الخاصة بالتمويل العقاري للأفراد سواء كانوا موظفين، أو أصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية، أو الصناعية أو الخدمية.

يمكن للعملاء عند الحصول على تمويل عقاري الاستمتاع بالآتي..

نسبة تمويل تصل إلى 80% من قيمة الوحدة السكنية .

مدة القرض تصل في بعض البنوك إلى 20 سنة

الحد الأقصى 65 عاماً عند استحقاق القرض وذلك لجميع العملاء بشرط ألا يتجاوز تاريخ نهاية القرض تاريخ انتهاء الخدمة.

المستندات المطلوبة

عقد ملكية الأرض مسجلة بالشهر العقاري خالي من الحقوق العينية للغير أو قرار التخصيص ومحضر استلام الأرض.

صورة من رخصة المباني.

شهادة من الضرائب العقارية تفيد تكليف العقار باسم المالك وأن الضرائب العقارية مسددة بالكامل.

شهادة تصرفات عقارية عن العقار لمدة 15 سنة.

موافقة جهاز المدينة أو الجهة البائعة علي نقل الملكية إلى المستفيد ورهن الوحدة لصالح البنك (حال الشراء من جهات حكومية).

الرسومات الهندسية للوحدة السكنية.

شهادة من الحي تفيد بعدم وجود أي مخالفات على الوحدة.

أي مستند إضافي يتم طلبه بمعرفة الشئون القانونية (مثال: كشف تحديد مساحي موضوعه بيع لصالح العميل ورهن الوحدة السكنية لصالح بنك.. الخ)

في حال ان الوحدة السكنية غير مسجلة

عقد الوحدة السكنية.

صورة طبق الأصل من رخصة البناء.

الأوراق المطلوبة من العميل

طلب الحصول على القرض

صورة بطاقة الرقم القومي سارية

شهادة حديثة بمفردات المرتب لم يمر عليها شهرين

إيصال مرافق حديث على عنوان إقامة العميل (كهرباء–غاز-مياه-تليفون) لم يمضِ عليه أكثر من ثلاثة شهور.

خطاب تعهد جهة العمل بتحويل الراتب