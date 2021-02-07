عاجل.. تأجيل انتخابات «المحامين» بالبحر الأحمر لوجود خطأ بكشف المرشحين

فتحت اللجان الانتخابية لنقابة المحامين بالبحر الأحمر، في مواعيدها المقررة في تمام الساعة التاسعة صباحاً، لكنها شهدت أزمة، بعد امتناع المحامون عن التصويت لوجود خطأ بكشوف انتخابات المرشحين الشباب.

وكشف محمد الهمامي، أحد المحامين المرشحين لانتخابات النقابة بالبحر الأحمر، أنه عقب فتح اللجان الانتخابية، تفاجأ المرشحون بعدم وجود اسم المحامي «مصطفى عادل» ضمن مرشحين كشوف الشباب، فتم إرجاء التصويت، لحين أن تبت اللجنة المشرفة على الانتخابات في الخطأ الوارد بكشوف الانتخابات.

وتضم المرحلة الأولى لانتخابات نقابة المحامين، التى بدأت اليوم، لمدة يوم واحد، على تكون الإعادة يوم 14 فبراير الجاري، نقابات شمال الجيزة، وجنوب الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وشمال أسيوط، وجنوب أسيوط، والوادى الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.

وتضم المرحلة الثانية، المقرر إجراؤها غدا، والإعادة يوم 15 فبراير الجاري، نقابات: شمال القاهرة، وجنوب القاهرة، وحلوان، والقاهرة الجديدة، وشبرا الخيمة، وبنها، والمنوفية، والزقازيق، وههيا، وطنطا، ودكرنس، والمنصورة، ودمياط، وكفر الشيخ، ودمنهور، وإيتاى البارود، والإسكندرية، ومرسى مطروح.