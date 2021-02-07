عاجل.. سفير الصين: نهدي مصر 300 ألف جرعة لقاح كورونا «محبة للمصريين»
كتب:
محمد حسن عامر
11:15 ص | الأحد 07 فبراير 2021
السفير الصيني في القاهرة لياو لي تشيانج
أعلن السفير الصيني في مصر ليا لي تشيانج، في مؤتمر صحفي منذ قليل، أن الحكومة الصينية قررت دعم الحكومة المصرية في مواجهة كورونا، بـ300 ألف جرعة من اللقاح الصيني المعطل للفيروس، لدعم جهودها لحماية صحة وسلامة الشعب المصري.
وأكد أن ذلك يعكس الصداقة الشخصية بين البلدين، وعمق وقوة العلاقة بين البلدين، ومحبة للشعب الصيني تجاه الشعب المصري، وحرص الصين على الشراكة مع مصر والعلاقات الاستراتيجية.