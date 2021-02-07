إصابة مشرف عناية مستشفى «حميات الإسماعيلية» بفيروس كورونا

أصيب مشرف طوارئ مستشفي الإسماعيلية العام، وعناية مستشفى الحميات، بفيروس كورونا المستجد، وتم عزله منزليًا.

وقالت مصادر طبية، أن محمد عبد المنعم مشرف التمريض بمستشفى الحميات، أصيب بفيروس كورونا، وتم التأكد بعد إجراء مسحة له.

وظهرت عدة أعراض للفيروس على الممرض قبل عدة أيام الا انه مع زيادة الأعراض أجرت المستشفى له مسحة وتأكد إصابته بفيروس كورونا.

وأشارت المصادر إلى عزل الممرض منزليًا لاستقرار حالته، واتخاذ إجراءات العزل المنزلي التابعة لوزارة الصحة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية مع المخالطين.

وبدأت وزارة الصحة في منح الفرق الطبية لقاح كورونا الأسبوع قبل الماضي من مستشفى أبو خليفة للحجر الصحي، وقالت مصادر طبية إن عدد من تم منحهم اللقاح ارتفع الي حوالي 200 شخص من الفريق الطبية في المستشفى، فيما تم فتح التسجيل لكافة الأطباء والفرق الطبية العاملين في مستشفيات المحافظة.

وعلى جانب المرضى، قال الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسماعيلية، إنه تم تحديد خط ساخن للأهالي الراغبين في الاطمئنان علي ذويهم في مستشفى الحميات.

وقال إنه بسبب منع الزيارات وتحت رعاية الدكتور محمد الشحات تم تدشين رقم خط ساخن المستشفي لمدة ساعتين من الساعة 5 وحتي 7مساء لمن يوجد له حالة عزل للاطمئنان ومعرفة حالته الصحية على الرقم 01020719991.

وشهدت محافظة الإسماعيلية انخفاضًا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا على مدار الأسبوع الماضي، فيما أغلقت مستشفى الكهرباء أبواب قسم العزل بعد انخفاض المترددين على المستشفى.