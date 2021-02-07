الصحة: عقد الامتحان القومي لمزاولة مهنة الطب إجباري وهدفه تقييم الطلاب

علق الدكتور إيهاب كمال، مساعد وزير الصحة والسكان للتعليم الطبي المهني، على عقد الامتحان القومي لمزاولة مهنة الطب لأول مرة، قائلا: إن 9400 طالب بكليات الطب في مصر خضعوا لهذه الاختبارات التي بدأت أمس، بنسبة 99.8% لطلاب الامتياز، ونسبة نجاح 99.2%، مشيرا إلى أنه إجباري؛ لأنه أصبح من تصريح المزاولة، ونسبة النجاح به من 50%.

وأضاف «كمال»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية هدير أبو زيد، في برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على فضائية القناة الأولى، أن هناك 3 فرص، كانت الأولى بالأمس، والأخرى يوم 13 فبراير الجاري، والثالثة في 20 من الشهر ذاته.

لجنة لوضع المعايير وضعت الامتحانات

ونوه مساعد وزير الصحة، بأن لجنة لوضع المعايير وضعت الامتحانات، تتكون من أساتذة الطب من جامعات مصر والقوات المسلحة ومستشفيات الشرطة ووزارة الصحة والسكان: «يمتحن الطالب في 5 مواد، هي الباطنة، والجراحة، والأطفال، والنساء، وطب الطوارئ، وهو عبارة عن 100 سؤال بنظام اختيار الإجابة الصحيحة، ويجرى تغيير ترتيب الأسئلة والإجابات، لضمان عدم حدوث أي فرصة للغش».

الهدف من هذا الامتحان تقييم المعلومات الأساسية لدى طلاب الامتياز

وأشار الدكتور إيهاب كمال، إلى أن الهدف من هذا الامتحان تقييم المعلومات الأساسية لدى طلاب الامتياز، حتى يكون مؤهلا وملما بأقسام الطب الخمس: «قبل الامتحان وضعنا أهم النقاط التي يجب أن يذاكرها الطلاب في الموقع، وكل الامتحانات أون لاين، كما أجرينا امتحانات تجريبية في أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر بواقع 300 امتحان، و4 امتحانات الشهر الماضي».