إحلال وتجديد شبكات الكهرباء في كفر الشيخ بتكلفة 4 ملايين جنيه

تشهد مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، تنفيذ أعمال إحلال ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وتحسين الخدمة للمشتركين بمدن وقرى المحافظة، باستثمارات 4 ملايين و419 ألف جنيه، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبالتعاون مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وإشراف المهندسة غادة أبو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء.

ويأتي ذلك في إطار خطة تطوير ورفع كفاءة جهد الشبكة، واستقرار واستمرار التغذية الكهربائية، طبقاً لمعايير الجودة، وتقليل فترات انقطاع التيار؛ لمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية، والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك.

وقال المحافظ، إن أعمال الاحلال والتجديد شملت احلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض بقرية بقلولة وتل الكوم بـ55 عامود بمركز ومدينة الرياض بتكلفة استثمارية 159 ألف جنيه، وتم إحلال وتجديد «5» محولات بقرى «المنشية الجديدة1، والعقارية، والفقي، وشالما 2، والمعهد شالما المدينة»، بـ 131 عامود و 5'1 كم موصلات، وإحلال وتجديد محول السعيد عبدالغني بـ 66 عامود و 330'1كم موصلات و40كم كابلات منخفض، وإحلال وتجديد قرية دمرو 14 بـ67 عامود بقرى مركز ومدينة سيدى سالم بإجمالي تكلفة 770 ألف جنيه.

وأضاف أنه تم إحلال وتجديد لمحول قطب ابراهيم، الخادمية بـ 13 عامود، واحلال وتجديد 8 محولات «مازن، الجداوي، الشيماء بإدريجة، عبدالحليم بنصره، أبوعيطة، فتحي الشامي، السعيد موسى، المعهد الديني» بـ157 عامود وكيلو موصلات، وإحلال وتجديد 19 قرية بـ77عامود ليبلغ إجمالي التكلفة مليون و 359 ألف جنيه.

تطوير ورفع كفاءة الكهرباء ضماناً لاستقرار التيار

وأكد المحافظ تطوير ورفع كفاءة جهد الشبكة الكهربائية، واستقرار التيار الكهربائي، وتحسين الخدمات للمواطنين، تضمنت إحلال وتجديد قرية منشأة الشاذلي بـ45 عامود و4كم موصلات و 95م موصل منخفض، وإحلال وتجديد قرية الجانبية بـ 26عامود، وإحلال وتجديد 8 محولات «المعهد الديني، الشقة القبلي، الشقة البحري، المقطم القديم، داوود الجديد، عواض، حنس، عزيز الغربية» بـ 266 عامود و4كم موصلات، وتم إحلال وتجديد محول النادي بالمنشأة الصغرى بـ 37عامود و74 كم كموصلات و70م كابلات منخفض بقرى مركز ومدينة قلين بتكلفة استثمارية مليون و 486 ألف جنيه.

وأشار إلى إحلال وتجديد قرية البوغاز، قرية المعدية القبلية بـ 53 عامود و2 كم موصلات بمركز ومدينة البرلس بتكلفة مالية 332 الف جنيه، وانه تم إحلال وتجديد 3 محولات «المستقبل، الأجرور، الفار، أبو سليمان» بـ 101عامود و2 كم موصلات بتكلفة مالية 313 ألف جنيه؛ لتلبية احتياجات المواطن اليومية من الطاقة الكهربائية اللازمة.

وتابع المحافظ أنه تم إحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط بقرى شمال دسوق، منها تجديد كابل بداية مغذى شابة بـ180 كابل متوسط بتكلفة 156 ألف جنيه، لتدعيم القرى وتحسين الخدمة للمشتركين.

وأكد نورالدين، أهمية استقرار التغذية الكهربائية، وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق، مؤكداً على ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء في القطاعات والادارات المختلفة بالشركات، مشددا على الاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود في التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائي.