وفاة المخرجة التونسية مفيدة التلاتلي: «أول من قدم هند صبري في السينما»

رحلت اليوم، المخرجة التونسية مفيدة التلاتلي، عن عمر ناهز الـ73 عامًا، والتي تعد إحدى رائدات السينما التونسية، وصاحبة مسيرة فنية طويلة عبر مشاركتها في كتابة الأفلام وإنتاجها أيضًا.

درست المخرجة مفيدة التلاتلي، في أكاديمية «باريس للفيلم» عام 1965، وأشرفت على السيناريو والإنتاج في التلفزيون الفرنسي، في الفترة من 1968 إلى 1972.

عملت بالسيناريو والإخراج والمونتاج

وتعد مفيدة التلاتلي، أولى المخرجات التونسيات التي قدمت الفنانة التونسية هند صبري في عالم الفن، من خلال أول أفلامها «صمت القصور»، وحازت من خلاله على جائزة الكاميرا الذهبية من مهرجان كان السينمائي الدولي، في عام 1994.

وتدور أحداث «صمت القصور» حول خادمة شابة تدعى عالية، لم تتحمل عناء الغناء في الأفراح، وحياتها مع لطفي، الرجل الذي يرفض الزواج بها ويجبرها على إجهاض نفسها بعد حملها منه، مما يجعلها تفكر في عودتها كخادمة في القصر من جديد، خاصة بعد وفاة الأمير.

مفيدة التلاتلي، من مواليد عام 1947، بسيدي بورسعيد بالعاصمة التونسية، وسبق لها الدراسة في باريس، وعملت بالتليفزيون الفرنسي، وحصلت على ترقيات إدارية به، وعادت لتونس في بداية السبعينيات من القرن الماضي، وشغلت منصب وزيرًا للثقافة في أعقاب أحداث 2011.

مسيرة سينمائية طويلة

احترفت السينمائية مفيدة التلاتلي، المونتاج في العديد من الأفلام العربية، وحققت من خلالها نجاحًا جماهيريًا منها «ذاكرة خصبة» للفلسطيني ميشال خليفي و«حلفاوين» لفريد بوغدير و«نهلة» للجزائري فاروق بلوهة و«باب فوق السماء» للمغربية فريدة بليزيد.

ومن الأفلام التي قدمتها مفيدة التلاتلي، طوال مسيرتها السينمائية «موسم الرجال» عام 2000، و«نادية وسارة» عام 2003.