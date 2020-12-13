صور.. هند صبري لحنان ترك: "وحشتينا"

عادت الفنانة حنان ترك خلال الفترة الأخيرة، للتواصل مع جمهورها عبر حساباتها المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي، ونشرت صورة جديدة لها، عبر حسابها الخاص بـ"إنستجرام" بأحد الأماكن السياحية.

وإهتمت الفنانة التونسية هند صبري، بالتعليق على الصورة موجهة رسالة لـ"حنان" قائلة: "وحشتينا"، فيما علقت الفنانة مي كساب قائلة: "ربنا يحفظك".

وفي نوفمبر الماضي، شاركت الفنانة حنان ترك جمهورها عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، صورة جديدة، مقتبسة تعليقها على الصورة من مقولة الفيلسوف الألماني ألبرت شفايتزر التي قال فيها: "نعيش في عالم خطير، فالإنسان حكم الطبيعة قبل أن يتعلم كيف يحكم نفسه".

كما كانت الفنانة حنان ترك شاركت متابعيها صورة لها، عبر خاصية "الاستوري" بحسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، بعد غياب أكثر من عامين، وظهرت حنان في الصور الجديدة بالحجاب، مع إطلالة كاجوال وترتدي قميص جينز فوق فستان أبيض.

يذكر أن الفنانة المعتزلة حنان ترك قد عادت، إلى التفاعل مع السوشيال ميديا مجددًا وبالتحديد موقع إنستجرام، الذي سبق وقامت بغلقه وحجب جميع صورها الشخصية، هذا أدى إلى فتح باب التكهنات حول عودتها من جديد لمجال التمثيل، بعدما توقفت في السنوات الثماني الماضية عن الظهور على الشاشة، فيما عدا محاولات قليلة مع مسلسلات كرتونية أو إذاعية، والمشاركة بصوتها فقط.