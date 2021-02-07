افتتاح وتطوير عدد من المنشآت الشرطية احتفالا بعيد الشرطة 

تأسيسا على ثوابت الإستراتيجية الأمنية المعاصرة والتي ترتكز في أحد محاورها الجوهرية على استكمال الإمكانيات المادية والمقومات التقنية الحديثة ومواصلة تهيئة البيئة الوظيفية الخصبة لإطلاق الطاقات البشرية وارتيادها مدارج الجودة والإتقان؛ وبمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ69 لعيد الشرطة، وإنفاذا للخطط الطموحة للوزارة والتي تستهدف افتتاح منشآت شرطية جديدة في المناطق ذات الكثافات السكانية بمختلف محافظات الجمهورية، وكذا تطوير المنشآت الشرطية وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل حضاري متطور.. فقد تم افتتاح وتطوير عدد من المنشآت الشرطية بعدد من مديريات الأمن وذلك على النحو التالي:

مديرية أمن الشرقية

افتتح اللواء مساعد الوزير لمنطقة شرق الدلتا بصحبة اللواء مدير أمن الشرقية وقيادات المديرية «قسم إطفاء فاقوس – نقطة شرطة قهبونة بمركز شرطة الحسينية – ميدان التدريب بإدارة الحماية المدنية – تطوير النصب التذكاري لشهداء الشرطة بإدارة قوات الأمن - مبنى قاعة المؤتمرات وكبار الزوار وصالة الألعاب الرياضية بإدارة قوات أمن الشرقية».

مديرية أمن دمياط

افتتح اللواء مساعد الوزير لمنطقة شرق الدلتا بصحبة اللواء مدير أمن دمياط وقيادات المديرية «أعمال التطوير والتجديد بقسم ثان شرطة دمياط - أعمال التطوير والتجديد بقسم شرطة رأس البر - أعمال التطوير والتجديد بمركز شرطة دمياط – غرفة إدارة الأزمات بديوان مديرية أمن دمياط».

مديرية أمن الدقهلية

افتتح اللواء مساعد الوزير لمنطقة شرق الدلتا بصحبة اللواء مدير أمن الدقهلية وقيادات المديرية «أعمال التطوير والتجديد بقسم ثان شرطة المنصورة – نقطة شرطة منشأة عبدالرحمن التابعة لمركز شرطة دكرنس – وحدة إطفاء المنزلة بدائرة مركز شرطة المنزلة – إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن الدقهلية».