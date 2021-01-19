وزارة الداخلية تستقبل وفدا من الإعلاميين الأفارقة 

استقبلت وزارة الداخلية، اليوم، ممثلة في «قطاع الإعلام والعلاقات، وأكاديمية الشرطة»، وفداً من الإعلاميين الأفارقة، في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى الانفتاح والتواصل مع مسئولي الإعلام بالدول الإفريقية الصديقة.

وتفقد الإعلاميون، الإدارات المختلفة بقطاع الإعلام والعلاقات، واستمعوا إلى شرح حول المهام التى يضطلع بها القطاع، التي تهدف فى المقام الأول، إلى تزويد وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، بالأخبار والمعلومات عن الوضع الأمني بالبلاد، في إطار سياسة الوزارة بالتعامل بشفافية مع وسائل الإعلام المختلفة، لحرصها على نقل صورة صحيحة موثقة عن الأحداث الأمنية، وإحاطة الرأى العام علما بجهود الوزارة في مجال مختلف المجالات.

كما طالع الوفد التقنيات الحديثة والإمكانات المتطورة التي تعتمد عليها منظومة الإعلام والعلاقات بالوزارة، بهدف تطوير رسالة الإعلام الأمني، وإبراز الجهود التي تقوم بها مختلف الأجهزة الأمنية، وأشاد أعضاء الوفد بالمستوى التنظيمي المتطور لقطاع الإعلام والعلاقات، وأعربوا عن رغبتهم في الاستفادة من خبراته، فيما يتصل برصد وتحليل الأخبار الأمنية المنشورة في وسائل الإعلام المختلفة، فضلاً عن كيفية تنفيذ البرامج الإعلامية الهادفة لرفع الوعي الأمني لدى المواطنين.

وخلال زيارتهم لأكاديمية الشرطة، اطلع الوفد الزائر، على أساليب التدريب المتطورة التي يوفرها مركز بحوث الشرطة للمتدربين الأفارقة، في شتى مجالات العمل الأمني، كما زاروا مكتبة المركز التي تضم العديد من الدراسات الأمنية.

كما تفقد الوفد، عددا من المنشآت التدريبية، للوقوف على أحدث البرامج والأساليب التي تطبقها أكاديمية الشرطة في مجالات التدريب العملي على مواجهة الجريمة وأساليب حفظ الأمن.