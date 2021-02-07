«السطوحي» يطالب بتحسين خدمات مكاتب البريد

وجه النائب محمد السطوحي عضو مجلس النواب، انتقادات واسعة للخدمات التى تقدمها مكاتب البريد للمواطنين، مطالبا وزير الإتصالات بضرورة إعادة النظر في تلك الإشكالية التي تؤرق اصحاب المعاشات.

وتضامن مع النائب محمد السطوحي، عدد من نواب البرلمان، مشددين على ضرورة تخفيف الضغط وحالة التزاحم والتكدس الشديد على مكاتب البريد، خاصة أثناء صرف المعاشات، لأن المترددين أعدادهم كبيرة على الرغم من التطوير.

ووجه النائب حديثه لوزير الاتصالات خلال أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، قائلا: «الناس أصحاب المعاشات بتقعد من صلاة الفجر إلى صلاة العصر في الحر والبرد.. وبيرجعوا بيوتهم ولم يقبضوا معاشاتهم».

وواصل النائب حديثه للوزير قائلاً: «طورت البنية الأساسية في الوزارة ومكاتب البريد، لكن المواطن المعني بالخدمة يعاني من الوقوف فى طوابير أمام المكاتب».

وأشار إلى أن المواطن لا يعنيه تطوير المكاتب فقط، لكنه يهمه فى المقام الأول الحصول علي خدمة متكاملة، مشددا على ضرورة إعادة النظر فيما يتعلق بالمواطن وحسن استقباله فى مكاتب البريد.

وألقى وزير الاتصالات بيانه اليوم، بالجلسة العامة حيث علق عدد من النواب على بيان الوزير، وتناول النواب عدد من القضايا، أبرزها سوء خدمات الانترنت.

وكشف الوزير خلال كلمته، عن إتاحة تطبيق جديد على الهاتف المحمول لتمكين المواطنين من معرفة أقرب مكتب بريد لهم وحجز موعد لتفادى الزحام، اضافة الى خدمات الاتصال بالرقم السريع للاستفسار حول ما يخص المعاشات

وأكد الوزير خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب، تنفيذ منظومة التراخيص العقارية، لتحقيق الإدارة الرشيدة للثروة العقارية من خلال بناء قاعدة بيانات جغرافية دقيقة متكاملة، مع مشروع البنية المعلوماتية للدولة.

وأشار إلى أنه بالتعاون مع النيابة العامة ووزارتى العدل والداخلية، تم الانتهاء من تشغيل منظومة إنفاذ القانون فى 77 نيابة و200 قسم ونقطة شرطة، وفي المحاكم الابتدائية في 7 محافظات.

وأوضح أن المشروع يهدف إلى ميكنة المنظومة، بدءً من إصدار الحكم، حتى إجراءات تنفيذه، بما يتيح متابعة القضايا عن بُعد وسرعة إنفاذ الأحكام، وتحقيق العدالة الناجزة، كما يتم تنفيذ مشروع عدالة مصر الرقمية بتكلفة إجمالية 5 مليارات جنيه.