تخفيضات تصل لـ60%.. انطلاق الأوكازيون الشتوي اليوم

قال أحمد أبو الفضل مدير عام التفتيش بقطاع التجارة الداخلية، إن اليوم هو الأول للأوكازيون الشتوي، وعلى المواطنين أن يطمئنوا بشكل كبير، وذلك لأننا نتخذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا «كوفيد - 19»، وأيضا كافة الإجراءات التفتيشية من خلال تكثيف الحملات على كل المحال التجارية خاصة في تلك الفترة، وجميع المحال التجارية سواء المحال الخاصة بالأدوات الكهربائية، الملابس، أو أحذية وغيرها، جميعهم لهم حرية الاختيار للدخول في الأوكازيون.

الدخول في الأوكازيون اختياري

وأضاف أبو الفضل، خلال لقائه مع ميرنا عادل مراسلة برنامج «الآن»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الدخول في الأوكازيون ليس إجباري وإنما اختياري، «كل محل متى توفرت فيه جميع الصفات والشروط يحق له التقدم والاستمتاع بالأوكازيون الشتوي».

إجراءات التقديم للدخول في الأوكازيون سهلة للغاية

وتابع أن إجراءات التقديم للدخول في الأوكازيون سهلة للغاية، كما شدد وزير التموين والتجارة الداخلية على جميع المديريات بعدم وجود تعقيدات لدى أي محل يريد أن يدخل في الأوكازيون، ويتقدم صاحب المحل بصورة من السجل التجاري، البطاقة الضريبية، صورة من بطاقة الرقم القومي، واسم المحل والعنوان.

تخفيضات تصل إلى 60% في الأوكازيون الشتوي

وناشد التجار الذين يعتبروا شريك أساسي معنا في التنمية المستدامة في مصر «بأن يضع سعرين على كل سلعة يتم عرضها، سعر مشطوب عليه سعر الشهر السابق والسعر الحالي الذي يبيع به، وأن يكون لديه بونات البيع ممن شهر سابق علشان المفتش لما يدخل له يقدر يفتش ويتيقن من جدية هذا الأوكازيون، وألا يكون هناك نسب وهمية لأنه في هذه الحالة يقع تحت طائلة القانون، مؤكدا على أن الأوكازيون قد يصل إلى 60% من التخفيضات».