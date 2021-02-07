عزل عزبة البرج يحتفلون بشفاء مريضة من كورونا بعد 45 يوما بتورتة

احتفل أطباء العزل بمستشفى عزبة البرج المركزي بشفاء مريضة بعزل المستشفى، خاصة بعد احتجازها في العزل أكثر من 45 يوما، بعد أن تمكنت كورونا من الرئتين بشكل شديد جدا، حيث كانت المريضة وصلت العزل بمستشفى عزبة البرج في حالة سيئة جدا ونسبة أكسجين أقل من 50%.؜

ووفقا لتصريحات الدكتور أحمد عريف رئيس لجنة الدعم النفسي والمجتمعي بمديرية الصحة في محافظة دمياط فالأشعة المقطعية أظهرت أن الأشعة لمريض في حالة احتضار من كورونا.

ولكن كانت العناية الآلهية فوق كل شيء، وكان هناك إرادة وعزيمة قوية من السيدة المتقدمة في العمر، وطاقم عزل على أعلى مستوى من أطباء وتمريض لتخرج السيدة بعد التعافي التام من هذا المرض في أطول مدة عزل، حيث دخلت يوم 2020/12/22 لنحو 45 يوما، وأحضر طاقم الأطباء والتمريض تورتة واحتفلوا معها وبها لتعافيها من الفيروس اللعين.

وفي وقت سابق زار الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، مستشفيات الصدر والحميات، برفقة الدكتور محمد فهيم مدير إدارة الطب العلاجى بالمديرية، والدكتور أشرف العزب مدير إدارة المستشفيات.

جاءت الزيارة التفقدية للاطمئنان على مخزون الأكسجين بالمستشفى وتنفيذ برتوكول العلاج لجميع المرضى ومدى توافر المستلزمات والأدوية لمواجهة الجائحة التى تمر بها البلاد، كما أكد على نظافة المستشفى وإزالة الرواكد بها وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.