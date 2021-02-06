بدء تسليم 1056 وحدة سكنية بمشروع «جنة» في دمياط الجديدة أول مارس

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز مدينة دمياط الجديدة، سيبدأ يوم الاثنين الموافق 1 مارس المقبل، تسليم 1056 وحدة سكنية في 44 عمارة، بمشروع «جنة»، بالحى السادس المتميز، بالمجاورة 23، للفائزين بها، ويستمر التسليم حتى يوم الخميس الموافق 22 أبريل المقبل.

وقال المهندس محمد رجب، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، إنه سيتم تسليم العمارات أرقام (42 – 43 – 44)، يوم الاثنين 1 مارس المقبل، والعمارات أرقام (39 – 40 – 41)، يوم الأربعاء 3 مارس، والعمارات أرقام (36 – 37 – 38)، يوم الأحد 7 مارس، والعمارات أرقام (33 – 34 – 35)، يوم الأربعاء 10 مارس، والعمارات أرقام (30 – 31 – 32)، يوم الأحد 14 مارس، والعمارات أرقام (27 – 28 – 29)، يوم الأربعاء 17 مارس، والعمارات أرقام (24 – 25 – 26)، يوم الأحد 21 مارس، والعمارات أرقام (21 – 22 – 23)، يوم الأربعاء 24 مارس.

وأضاف رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه سيتم تسليم العمارات أرقام (18 – 19 – 20)، يوم الأحد 28 مارس، والعمارات أرقام (15 – 16 – 17)، يوم الأربعاء 31 مارس، والعمارات أرقام (12 – 13 – 14)، يوم الأحد 4 أبريل، والعمارات أرقام (9 – 10 – 11)، يوم الأربعاء 7 مارس، والعمارات أرقام (6 – 7 – 8)، يوم الأحد 11 أبريل، والعمارات أرقام (3 – 4 – 5)، يوم الأربعاء 14 مارس، والعمارات أرقام (1 – 2)، يوم الأحد 18 أبريل، موضحاً أنه تم تخصيص يومى الأربعاء 21 أبريل، والخميس 22 أبريل، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.