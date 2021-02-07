مع بدء انطلاقه.. تجار الأوكازيون الشتوي: خفضنا الأسعار 70% و«بنكسب»

قال تجار ومنتجو الملابس الجاهزة بالغرف التجارية، إن أول يوم في الأوكازيون لاشتوي شهد تخفيضات بنسبة 70%، نافيين وجود تخفيضات وهمية، مؤكدين أنه رغم التخفيضات الكبيرة «إلا أننا بنكسب».

وأشاروا الى أن الموسم الشتوي هذا العام لم يحقق المستهدف من المبيعات، مرجعين ذلك إلى حالة الركود، لافتين الى أن عروض الأسعار والتخفيضات تساهم في تنشيط حركة المبيعات في الأسواق ودوران حركة رأس المال، والاستعدادات للموسم الصيفي خاصة أنه لا خسائر من تخفيضات الأسعار حتى 70%، والكل كسبان بحسب عمرو حسن، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة.

ويعتبر حسن، أن الأوكازيون الشتوي فرصة ينتهزها التجار لتصريف منتجاتهم والحصول على السيولة للاستعداد ات للموسم الصيفي، وتابع أن التخفيضات أقل ضررا من المخزون الراكد والتخزين للموسم القادم وتعطل راس المال.

ونصح المستهلك الذي يتشكك في قيمة التخفيض بمراقبة السعر قبل وأثناء التخفيضات لمعرفة مدى المصداقية.

ومن جهته، توقع خالد سليمان، نائب رئيس شعبة الملابس بالغرفة التجارية بالقاهرة، حدوث انتعاشة تدريجية للمبيعات الأوكازيون الشتوي.

وأضاف سليمان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن محال الملابس بدأت الأوكازيون الشتوي بتخفيضات 70% في أول أيام الأوكازيون.

وتابع أن هناك محال بدأت منذ أسبوعين بعمل تخفيضات لتنشيط المبيعات وهدفهم الأول البيع.

واشار إلى أن الأسواق الشعبية وانتشار بنزنس الأرصفة أثر بشكل كبير على مبيعات المحلات ووجود منافسة سعرية كبيرة لصالحها، وأفاد بأن عددا كبيرا من المحال التجارية تسعى إلى التخلص من البضائع الحالية للاستعداد للموسم الصيفي.

ويشار إلى أن الدكتور على ىالمصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أعلن أن الأوكازيون الشتوي يبدأ اليوم 7 فبراير الجاري، ويستمر لمدة شهر، على أن يكون لكل محل أسبوعين، وذكر أنه من شروط مشاركة محال الملابس رسميًّا به، الحصول مسبقا على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها محالهم التجارية، وأن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية، مقترنا به بيان عن الثمن الفعلي، الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.