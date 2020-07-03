رئيس شعبة الملابس: إلغاء غرف القياس بالمحال.. ونستخدم "المازورة"

أكد الدكتور محمد عبدالسلام رئيس شعبة الملابس بالغرفة التجارية، إلغاء غرف قياس الملابس بشكل نهائي، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال عبدالسلام خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري إن الباعة في محلات الملابس لديهم القدرة بنسبة 95% على معرفة مقاسات الزبائن، مضيفًا: "النهاردة بنستخدم وسائل أخرى ان فيه المازورة أو معيار القياس وبنقدر نقيس صدر المستهلك أو طوله أو طول ذراعه ونقدر نحدد بنسبة كبيرة يقدر يستخدم مقاس إيه".

وأوضح عبدالسلام أن العميل من حقه استرداد المنتج خلال 14 يوما متابعًا: "حتى لو هو اخده وقاسه وطلع مش مظبوط عليه المفروض يبخره بالمكوة بشكل جيد ويعيده لحالته الأولانية حرصًا منه على سلامة اللي يتعامل مع المنتج مرة أخرى" مشيرًا إلى أن المحل سيقوم بهذا الدور قبل إعادة القطعة للبيع مرة أخرى.

وأشار عبدالسلام إلى أن المستهلك من حقه الحصول على قطعة الملابس والذهاب بها لمنزله وموجود عليها كروت التعريف والأكياس الخاصة بها وأنه حال اكتشاف خطأ المقاس يجب أن يعيده على حالته مرة أخرى، مشددًا على أنه لا يمكن استرجاعه بعد غسيله.