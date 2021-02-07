رئيس حزب المصريين: السيسي أعاد لمصر قوتها ووضعها الدولي بعد سنوات عجاف

ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، مع الإعلامي عمرو أديب، حول عدد من المشكلات التي تواجه الدولة المصرية، لعل أبرزها الفساد، وقضية سد النهضة، والزيادة السكانية.

وقال «أبو العطا»، في بيان اليوم الأحد، إن الرئيس السيسي أصاب كبد الحقيقة بحديثه عن تلك الملفات الشائكة، التي تمثل خطرا كبيرا على الدولة المصرية، إذا ما لم يتم معالجتها بطرق صحيحة، موضحا أنه يتفق مع حديثه بشأن ضرورة مواجهة الفساد، الذي يتمثل على سبيل المثال في أزمة عقاري الإسكندرية وفيصل، لافتا إلى أن الدولة المصرية تبذل مجهودات جبارة وخارقة في مكافحة الفساد، ولا يوجد كبير على الحساب، والدولة تحاسب الفاسدين بكل قوة، بفضل توجيهات القيادة السياسية في هذا الصدد.

أبو العطا: الفساد قصة لها جذور في المجتمع المصرى

وأضاف رئيس حزب المصريين، أن الفساد قصة لها جذور في المجتمع المصري، مشددا على ضرورة وضع استراتيجية متكاملة من التشريعات والإجراءات لمكافحة الفساد، للقضاء عليه من جذوره، خاصة أن تكلفته بمصر مرتفعة.

وتعقيبا على حديث الرئيس السيسي حول توفير شقق لكل الأجيال المقبلة، أكد رئيس الحزب، أن مشروع الإسكان الاجتماعي يعد واحدا من أكبر وأضخم المشروعات القومية التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة، موضحا أن المشروع أنهى مشكلة كبيرة كانت تؤرق مصر على مدار عقود ماضية.

وأوضح المستشار حسين أبو العطا، أن الإقبال الجماهيري الكبير من قبل المواطنين على وحدات منخفضي ومتوسطي الدخل، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، يؤكد ريادة المشروع وأهميته الكبيرة، وإحساس ملايين المصريين أنه مشروع حيوي استطاع أن يتصدى لأزمة السكن التي كانت متفاقمة في مصر، ودون حل لمدة عقود، لافتا إلى البدء في متابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، التي أطلقها الرئيس السيسي وبدء تفعيلها، يستهدف البدء في تمويل عدد كبير، وضخم من الوحدات السكنية التي تُناسب منخفضي الدخل، وتوفير شقق للشباب.

ونوه «أبو العطا»، إلى أن مصر بفضل بتوجيهات الرئيس السيسي في مشروع الإسكان الاجتماعي، نجحت في بناء قرابة مليون وحدة سكنية، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بالعديد من محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن مبادرة «سكن لكل المصريين» تأتي لاستكمال هذه المبادرات العظيمة من جانب الدولة.

ولفت حسين أبو العطا، إلى أن مشروع الإسكان الاجتماعي ومختلف المبادرات التي ظهرت من خلاله، مثل «سكن لكل المصريين» قضت على أزمة مستعصية، طالما أقلقت الدولة المصرية، وكان حلم الشباب في عصور سابقة مجرد الحصول على شقة مناسبة، لبدء مشوار الحياة.

وحول أزمة الزيادة السكانية التي تطرق الرئيس السيسي للحديث عنها، قال رئيس حزب المصريين، إنها تُشكل خطورة كبيرة على تحقيق التنمية في مصر، وحديث الرئيس عنها يُعد رسالة قوية للمواطنين وناقوس لأهمية تنظيم النسل، للاكتفاء بطفلين فقط، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تواجهها الدولة المصرية، خاصة فيروس كورونا، علاوة على معاناة الدولة من المشكلة السكانية، وأثرها على التنمية الاقتصادية.

حديث السيسي عن الزيادة السكانية رسالة قوية

وأكد رئيس الحزب، أن الزيادة السكانية تُمثل المشكلة الأزلية لمصر، التي تُمثل عبئا كبيرا على الدولة وثرواتها، بعدما عجزت أمامها الكثير من الحلول؛ نظرا لأنها تتسبب في تآكل أي تحقيق معدلات نمو في اقتصاديات الدولة؛ إذ تمثل خطرا على المشروعات والاستثمارات التي تنفذها الدولة.

وأوضح المستشار حسين، أن الزيادة السكانية تلتهم معدل النمو الاقتصادي بشكل كبير وتشكل عبئا على الدولة؛ إذ لم يشعر المواطن بالمميزات الإيجابية للمشروعات القومية التي تنفذها الدولة في عهد الرئيس السيسي، والموجودة في كل مكان بمصر.

ولفت المستشار حسين أبو العطا، إلى أن الحملات الإعلامية في مواجهة الزيادة السكانية غير كافية، ويجب أن يكون هناك دور أكبر للتوعية في الشارع، خاصة في القرى والمناطق الشعبية التي تفتقر إلى الثقافة والوعي والتعليم، وترتفع بها نسبة الإنجاب، لقناعتهم بتقاليد مجتمعية ومفاهيم دينية خاطئة.

وحول أزمة سد النهضة؛ أكد أننا نثق ونؤمن في قدرة الرئيس السيسي في التواصل لحل أزمة سد النهضة في أقرب وقت ممكن، موضحا أن الدولة المصرية دائما تتبع الطرق الدبلوماسية لحل أزمة سد النهضة.

وأوضح «أبو العطا» أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي تبذل كل ما بوسعها لحل أزمة سد النهضة، ولم تتوان من خلال مجهوداتها لإنهاء هذه الأزمة، مشيرا إلى أن الشعب المصري يؤكد ثقته في القيادة السياسية والخارجية المصرية في التعامل مع أزمة سد النهضة، معلنا تفويض الرئيس؛ لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن.

ولفت رئيس حزب المصريين، إلى المجهود الكبير الذي قامت به الدولة المصرية خلال الفترة السابقة، في تحقيق نهضة شاملة بالمجالات كافة، واهتمامها الكبير بالمواطن وتوجيه الدعم له بشكل لم يحدث من قبل، متمنيا مزيد من الإصلاح والتقدم الفترة المقبلة، وإثبات أن مصر استعادت دورها الريادي مرة أخرى للجميع.

وأكد رئيس الحزب، أن الدولة تواجه تهديدات تمس أمنها القومي، ما يتطلب وحدة الصف وتماسك بالجبهة الداخلية ومؤازرتها للقيادة السياسية، موضحا أن الرئيس السيسي أعاد لمصر قوتها ووضعها الدولي بعد سنوات عجاف، واليوم أصبحت دولة ذات ثقل إقليمي ودولي بفضل جولات مكوكية، ومواقف رئيس جعل المجتمع الدولي يثق في قرارته وآرائه.