طرق التسجيل والمشاركة في المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري

من منطلق المشاركة المجتمعية ولأول مرة، أعلنت مؤسسة حياة كريمة، فتح باب المشاركة الشبابية في المبادرة الرئاسية لتنمية الريف، التي انطلقت لتطوير قرى الريف المصري في 20 محافظة على مستوى 51 مركزا تشمل 1500 قرية.

وأعربت المؤسسة عن ترحيبها بكل المتطوعين من مختلف الأعمار والخبرات لتقديم الدعم والمساندة لآلاف الأسر في القرى الفقيرة من مختلف المحافظات.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن» لقرائها في ضوء الخدمات اليومية التي تستعرضها على مدار الساعة كيفية التسجيل والمشاركة في المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري.

خطوات التسجيل في مبادرة تطوير الريف

- أولا يمكن المشاركة من خلال الموقع الرسمي لحياة كريمة بالضغط هنـا.

- قم بإدخال البيانات المطلوبة ومنها الاسم رباعي والبريد الإلكتروني وصورة شخصية ورقم الهاتف واختيار المجالات التي تريد المشاركة بها، وإرفاق صورة شخصية والرقم القومي.

- في الخطوة الأخيرة بعد مراجعة البيانات كافة قم بالضغط على تأكيد لبتسجيل في المبادرة الرئاسية.

مجالات مبادرة تطوير الريف المصري

المتابعة الميدانية

التسويق والإعلام

التوعية المجتمعية

المجال الهندسي

التخطيط الاستراتيجي

التدريب والتأهيل

الخدمات الطبية والصحية

المشروعات الصغيرة والمتوسطة

تنمية المواهب والإبداع

الشئون البيئية

مجال البرمجة والإلكترونيات

التنمية الثقافية

الاهتمام بالنشأ والطفولة

سفير حياة كريمة في المحافظات

محو الأمية

المشاركة التنظيمية للفعاليات

الأنشطة الرياضية واللياقة البدنية

الفئات المستهدفة من مبادرة تطوير الريف المصري

الأسر الأفقر في القرى المستهدفة.

الأيتام والنساء المعيلات والأطفال.

الشباب العاطل عن العمل.

الاشخاص ذوي الإعاقة.

المبادئ الأساسية لمبادرة تطوير الريف المصري

- الشفافية في تداول المعلومات.

- الثقة المتبادلة بين الحكومة والمجتمع المدني والمجتمع المحلي.

- التوازن بين تقديم التدخلات الخدمية والتدخلات التنموية والإنتاجية.

- النزاهة في أداء الخدمة لمستحقيها.

- الالتزام والتعهد لكل شريك للقيام بدوره وفق منهجية العمل ومعايير الخدمات.

- حث روح التطوع ومشاركة المجتمع المحلي.

أهداف مبادرة تطوير الريف المصري

- تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر إحتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر.

- تعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان «حياة كريمة» لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.

- الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كل الخدمات الأساسية .

- توفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية.

- تنظيم صفوف المجتمع المدني وتطوير الثقة في كافة مؤسسات الدولة.

يذكر أن مبادرة حياة كريمة تحولت إلى مشروع قومي وإنجاز مأمول علي أرض مصر بخدمات تشمل تطوير البنية التحتية، وسكن كريم وتنمية اجتماعية وبناء الإنسان، وخدمات صحية، وخدمات تعليمية، والتمكين الاقتصادي وهي المشروعات التي ستساعد على زيادة الدخل وتوفير فرص عمل للمواطنين بتلك القرى.