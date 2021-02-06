محافظ الأقصر: 13 مليار جنيه تكلفة «حياة كريمة» خلال عامين

قال المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، إن مبادرة «حياة كريمة» بدأت في عام 2019 لتطوير وتنمية قرى مصر، مشيرًا إلى أن نصيب المحافظة منها كان 3 قرى من إجمالي 143 قرية.

جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم، رفقة المهندس طارق الملا، وزير البترول، محطتي تموين الوقود المتكاملتين الجديدتين بالمحافظة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي.

وأوضح المحافظ، أن تكلفة مبادرة «حياة كريمة» في المحافظة خلال عامين بلغت 13 مليار جنيه، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي تبنى المشروع ووجه كل الوزارات والهيئات والجهات المعنية التي ستعمل على أرض الواقع بالعمل على تطوير القرى.

وأضاف ألهم، في تصريحات لمراسل قناة «اكسترا نيوز»: «عملنا بمركزي إسنا وأرمنت في المرحلة الأولى، وهما أكبر مركزين من حيث المساحة والكثافة السكانية والاحتياج للخدمات».

وتابع، أن المحافظة تحتوي على 6 مراكز ومدينة، سيُجرى تطويرها بانتهاء مشروع تطوير الريف المصري بنهاية عام 2023-2024: «كل المشروعات التي كان يحلم بها المواطن أصبحت الدولة توفرها.. جينا لحد عند المواطن، وكل اللي بيتمناه ويحلم به، إحنا على استعداد نوفره، والذهاب للمواطنين فكرة الرئيس السيسي، وكلما كان يعاني من تجاهل وتهميش ونقص في الخدمات، وصلنا له».

وافتتح اليوم المهندس طارق الملا، وزير البترول، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر محطتي تموين الوقود المتكاملتين الجديدتين بالمحافظة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي، حيث أكد الملا، أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الوزارة لتحسين الخدمات التي تقدمها الدولة المصرية للمواطنين في أنحاء الجمهورية كافة وبخاصة فى صعيد مصر.

وأشار وزير البترول، إلى أن خطة نشر المحطات المتكاملة لخدمة المواطنين تقوم بمراعاة زيادة منافذ التموين بالغاز الطبيعي، ومراكز التحويل بغية تحقيق التوسع في استهلاك الغاز الطبيعي كوقود في السيارات وزيادة الاعتماد عليه في إطار منظومة تداول الوقود بالسوق المحلي.