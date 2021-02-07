وعد فأوفى.. السيسي يتفقد بنفسه أعمال تطوير العشوائيات بعزبة الهجانة

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، عصر اليوم، إلى منطقة عزبة الهجانة، التابعة إلى محافظة الجيزة، في زيارة مفاجئة، لمتابعة أعمال التطوير هناك، التي من بينها إنشاء محور «الوفاء والأمل»، للربط بين طريق السويس ومدينة نصر، بطول 8 كم، ويمر داخل عزبة الهجانة بطول 2 كم.

زغاريد وهتافات أهالي الهجانة في استقبال السيسي

واستقبل الأهالي الرئيس السيسي بالتصفيق والزغاريد والهتافات «بنحبك ياريس»، بحضور رئيس الحكومة، الدكتور مصطفى مدبولي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور طارق شوقي، وزير التعليم والتعليم الفني، والسيد القصير، وزير الزراعة، وهالة السعيد، وزيرة التخطيط، ومحمد شاكر، وزير الكهرباء، وعدد من قيادات الدولة.

السيسي يستمع لمستجدات تطوير عزبة الهجانة

واستمع الرئيس السيسي، لآخر مستجدات خطة أعمال التطوير بعزبة الهجانة والمناطق المجاورة لها، التي تعاني من البناء العشوائي منذ سنوات، فضلا عن نقص الخدمات، ما جعلها تدخل ضمن خطة الدولة في مشروعات تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة، من أجل توفير «حياة كريمة» للمواطنين.

السيسي: نحتاج من 3 إلى 4 تريليونات جنيه لحل أزمة العشوائيات

وقال الرئيس السيسي، مساء أمس السبت، إن مصر لا يمكن أن تطرد 200 أو 300 ألف مواطن من المقيمين في العقارات المخالفة أو البناء العشوائي، مضيفًا خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية»، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، أن الدولة تحتاج 30 أو 40 مليار جنيه، حتى تضمن الحياة الكريمة لهولاء المواطنين، أما حل أزمة العشوائيات نهائيا فيحتاج إلى 3 أو 4 تريليونات جنيهًا.

ولم تكن هذه الزيارة هي الأولى التي يقوم بها الرئيس السيسي لمنطقة عزبة الهجانة، حيث سبق وأن تفقد من قبل أعمال تطوير محاور شرق القاهرة وعزبة الهجانة، ومحور الوفاء والأمل «محور شينزو آبي»، الذي يربط مدينة نصر بطريق السويس والطريق الدائري من محور مصطفى النحاس، ضمن سياسة الدولة الحالية بتطوير العشوائيات وتقديم جميع الخدمات لها.