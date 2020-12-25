السيسي يتفقد تطوير محاور شرق القاهرة بمدينة نصر وعزبة الهجانة

قال بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أجرى جولة تفقدية بعد ظهر اليوم الجمعة، لأعمال تطوير محاور شرق القاهرة بحي مدينة نصر، وكذلك تطوير عزبة الهجانة الممتدة من منطقة شرق حي مدينة نصر حتى طريق القاهرة السويس، وكذلك تفقد حي مصر الجديدة.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس اطلع أثناء الجولة على مستجدات مشروعات تطوير الطرق ومحاور تلك المناطق، وكذا المحور الجديد الذي يربط أحياء مدينة نصر بالطريق الدائري امتدادا إلى أحياء القاهرة الجديدة ومدينة الرحاب.

كما اطلع سيادته على تطوير عزبة الهجانة، وذلك في إطار سياسة الدولة لتطوير المناطق العشوائية والعناية بقاطنيها وربطها بالمحاور الرئيسية عن طريق توسعة محور رئيسي بها يكون بديلا عن الممرات الضيقة التي يستخدمها المواطنين، مما يسهم في إنهاء الزحام الشديد وينظم مداخل ومخارج المنطقة ويسمح بدخول عربات الإطفاء والإسعاف وكذلك مرور النقل الثقيل، وذلك بالإضافة إلى ما قامت به الدولة من رفع كفاءة كل الخدمات الأساسية والبنية التحتية بالمنطقة، وتجهيز وطلاء واجهات المباني، وإنشاء موقف حديث لوسائل النقل العام والسيارات لتسهيل حركة المواطنين اليومية، خاصة بعد إزالة الإشغالات وتوفير محالات جديدة للباعة الجائلين.

كما تم نقل آلاف المواطنين من الأسر المقيمة في مناطق غير آمنة وخطرة أسفل خطوط الضغط العالي الكهربائية بعزبة الهجانة إلى مدينة أهالينا لتسكين الأهالي في وحدات سكنية كاملة التشطيبات بها كل الاحتياجات من الآثاث والمفروشات والأجهزة الكهربائية والمنزلية وجميع احتياجاتهم داخل تجمع سكني حضاري لائق يتوفر به كل المرافق والخدمات، ليتغير واقع الحياة المعيشية والاجتماعية والسكنية للأفضل لتلك الأسر والمواطنين.

كما تفقد السيد الرئيس شبكة الكباري والمحاور الرئيسية الجديدة التي تم تنفيذها في حي مدينة نصر والتي أنهت التكدس والازدحام الذي كان يعاني منه الحي لعقود طويلة وحققت الانسياب المروري والتيسير على المواطنين، وذلك بالتكامل مع سلسلة المحاور والكباري الأخرى الجديدة في مناطق وأحياء شرق القاهرة، والتي تم تنفيذها في زمن قياسي بالاعتماد على أنظمة هندسية وإنشائية مبتكرة ساهمت في سرعة الإنجاز وخفض التكلفة الاقتصادية مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة.

كما تفقد السيد الرئيس كذلك الكباري الجديدة وتوسعة الطرق والمحاور بحي مصر الجديدة، حيث توقف سيادته للحديث مع المارة من المواطنين في منطقة صلاح الدين للتأكيد عليهم بالالتزام بإجراءات الوقاية والحماية الشخصية من فيروس كورونا خاصة ارتداء الكمامة.