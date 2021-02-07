رئيس لجنة الصناعة بـ«النواب»: تطوير الريف يشمل 65 قرية في قنا

قال النائب معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن العام الحالي سيشهد عدة بشارات مفرحة لصعيد مصر عامة، ومحافظة قنا خاصة، مشيدًا بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنمية الريف المصرى، والتي دشنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مرحلتها الأولى التي تشمل تطوير 65 قرية بمحافظة قنا، يبدأ العمل فيها مطلع الشهر المقبل.

وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أنه تقدم بطلب للواء محمود توفيق، وزير الداخلية، يدعوه فيه للبدء في إنشاء سجل مدني مطور لمدينة قوص بدلا من الوحدتين السكنيتين بشارع المنشية، غرب مدينة قوص، واللتين يقدم السجل خدماته من خلالهما لأكثر من نصف مليون مواطن.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية أكدت في رد على طلبه أنه بالفعل هناك أرض مخصصه لإنشاء سجل مدني جديد لمدينة قوص بشارع ابوبكر الصديق، غرب مدينة قوص وتم إدارج إنشاءاته ضمن موازنة العام المالي الجارى لوزارة الداخلية.

يذكر إن السجل المدني لمدينة قوص، يقدم خدمته للمواطنين منذ اكثر من 40 عاما من خلال شقتين سكنيتين بشارع لا يزيد عرضه عن المترين بمنطقة المنشية، في المنطقة الواقعة أمام ستاد قوص الرياضي، وكان عدد كبير من أهالي مركز ومدينة قوص قد تقدموا بطلبات عديدة وشكاوى للمسؤولين يتضررون فيها من عدم آدمية المكان بسبب ضيقه وعدم تجهيزه بمظلات تحميهم من أشعة الشمس، أو مقاعد مما يسبب معاناة للجمهور وخصوصا لكبار السن منهم.