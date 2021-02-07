كورونا وفيسبوك والقنوات المعادية في التقرير الثالث لـ«الأعلى للإعلام»

انتهت لجنة تقارير الحالة الإعلامية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من إعداد التقرير السنوي لحالة الإعلام في مصر عن العام المنقضي، المقرر إعلانه خلال أيام، وإرسال نسخة منه لرئاسة الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الشورى ومجلس الوزراء، فضلا عن عدد من الجهات الإعلامية والمعنية.

ويضم التقرير محاور رئيسية تضمنها التقريرين السابقين للمجلس الماضي، مثل تقارير لجان الشكاوى، والدراما، والرصد، وضبط الإعلام الرياضي، والملكية الفكرية، والتظلمات، فضلا عن تقرير أمانة المجلس.

نسخة إلكترونية للمرة الأولى

من جانبها، قالت رانيا هاشم، رئيس لجنة تقارير الحالة الإعلامية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في تصريح خاص لـ«الوطن» إنه سيتم إصدار نسخة إليكترونية من التقرير الثالث لحالة الإعلام في مصر في تقليد يتم للمرة الأولى، ولفتت إلى أن التقرير الثالث سيتضمن أشياء جديدة أبزرها دور الإعلام الاستباقي ومدى نجاح الإعلام المصري في مواجهة الأزمات التي حدثت خلال العام وأبرزها.

وأوضحت رئيس لجنة الرصد، أن التقرير يتناول أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، وكيفية تناول الإعلام قبل الأزمة وأثنائها مع رصد للمخالفات التي وقعت فيها الوسائل الإعلامية، وأيضا الإيجابيات فيما يتعلق بكيفية نجاح الإعلام الإعلام في نقل صورة سليمة للرأي العام، كما يتناول التقرير أزمة سقوط الأمطار فيما يعرف بـ«عاصفة التنين» في مارس الماضي، إذ يؤكد أنّ الإعلام نجح في مساندة جهود الدولة المصرية في هذين الموضوعين، فضلا عن دوره في معركة الوعي.

إرسال التقرير للرئاسة والبرلمان والحكومة

وأشارت هاشم، إلى أن التقرير سيتضمن أيضًا دور الإعلام في مواجهة القنوات المعادية التي تبث من خارج مصر، لبيان ما إذا كان الإعلام المصري مجرد رد فعل أم كان له دورا استباقيا.

وفي السياق ذاته، كشف مصدر مسؤول بالمجلس، أن فترة إعداد التقرير شهدت اجتماعات مكثفة حضرها الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس، وأن التقرير الثالث سيتضمن رصدا لمخالفات صفحات فيس بوك للمرة الثانية على التوالي مثلما حدث في التقرير الثاني، بعدما أخضع القانون الصفحات التي يبلغ عدد متابعيها عن 5 آلاف متابع لسلطات المجلس.

وأشار المصدر، في تصريح خاص، إلى أنّ تقرير المجلس يتناول أداء صفحات «فيس بوك» الخاضعة له، كما يرصد المخالفات التي ارتكبتها بعض الصفحات، وجرى رصد الصفحات المزيفة التي جرى تدشينها خاصة لبعض المسؤولين وعلى رأسهم المستشار عدلي منصور، الرئيس السابق، الذي أبلغ المجلس بذلك، وبالفعل جرى التواصل مع وزارة الاتصالات لحذف الصفحات المزيفة، بحسب ما صرح به كرم جبر، الذي طالب كل من له صفحة مزيفة بالتواصل والإبلاغ عنها.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد أصدر قرارا بتشكيل 12 لجنة نوعية من بينها لجنة تقارير الحالة الإعلامية، برئاسة رانيا هاشم، وتضم في عضويتها كل من الدكتورة منى الحديدي، ونشأت الديهي، وعزة مصطفى، أعضاء المجلس، بالإضافة إلى الأمين العام.

وتختص اللجنة بمتابعة الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإليكترونية ورصد المخالفات الإعلامية طبقا للضوابط والمعايير والأعراف المكتوبة «الأكواد» الصادرة بقرار رئيس المجلس لتنظيم الإعلام رقم 62 لسنة 2019، وتُعد اللجنة تقريرا شهريا برأيها يتضمن ما تم رصده من ملاحظات للعرض على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.