بعد ظهورها مع حمو بيكا.. مواصفات «شيفروليه كورفيت C7» بقوة 460 حصانا

أطلقت العلامة التجارية «شيفروليه» الشركة الأمريكية الرائدة في صناعة السيارات الرياضية، الجيل السابع من أيقونتها الأسطورية «كورفيت c7» مع بداية العام 2014، بفئتين الكوبية والمكشوفة، بهيكل رياضي جديد كليًا وأداء قوى للمحرك V8.

خلال السطور التالية يرصد «الوطن» أهم واصفات الأيقونة «شيفروليه كورفيت C7» موديل العام 2016، والتي ظهر بجانبها مغني المهرجنات حمو بيكا، في صورة نشرها على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق قائلا: «الحمدلله دائماً وأبداً، الحمدلله حتى يبلغ الحمد منتهاه».

تتميز «شيفروليه كورفيت C7» الجيل السابع، بمحرك ثماني الأسطوانات على شكل حرف الـV8، وبسعة لترية 6.2 لتر 6200 سي سي، ينتج قوة قدرها 460 حصانا، وبعزم أقصى للدوران يصل إلى 632 نيوتن/ متر.

يتصل المحرك بعلبة تروس مكونة من 7 نسب أمامية عادية مانيوال، و8 نسب أمامية أوتوماتيك؛ فيما تتسارع السيارة من حالة الثابت وحتى سرعة الـ100كم/ساعة خلال 3.8 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 314 كم/ ساعة.

حصلت السيارة على عدة تحسينات عن الأجيال السابقة لها، منها في التصميم الخارجي ذي الطابع الرياضي القوي، بالإضافة إلى فتحات الديناميكية المصنوعة من ألياف الكربون؛ كما تم تزويد السيارة بعدة تجهيزات من بينها نظام التحكم بالتسارع النشيط، ونظام التحكم الإلكتروني بالثبات والتماسك بالسيارة، ونظام «لاونس كرنترول»، بالإضافة إلى نظام إلكتروني للانزلاق الترس التفاصلي.

جدير بالذكر، أن طراز «شيفروليه كورفيت C7»، يوجد في مصر للإيجار للعملاء الأجانب بسعر يتراوح ما بين 260 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه خلال 3 أشهر فقط.