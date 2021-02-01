«شيفروليه وتويوتا ونيسان» الأكثر مبيعا خلال 2020 بالسوق المحلية

تتنافس العلامات التجارية للسيارات داخل السوق المحلية بمختلف الطرز والفئات المختلفة للسيارات من بينها «اليابانية والصينية والفرنسية والأمريكية والكورية،وغيرها»، وخلال العام الماضي 2020 ارتفع معدل عدد من العلامات التجارية داخل السوق المحلي المصري، فيما انخفضت مبيعات البعض الأخر مع بداية الأزمة الراهنة لجائحة كورونا، وتضمن التقرير الصادر من مركز معلومات سوق السيارات «أميك» قائمة تضم أكثر من 12 علامة تتنافس على الأكثر مبيعًا للسيارات خلال العام، ومقارنة بين مبيعات كل علامة تجارية خلال العام السابق 2019.

وبدأت القائمة المطروحه بالعلامة التجارية، شيفروليه والتي احتلت الترتيب الأول بها كأكثر سيارات مبيعًا داخل السوق المحلي خلال العام 2020، بمبيعات وصلت إلى 45550 سيارة وتسجل أرتفاعًا عن مبيعاتها خلال العام 2019 حيث سجلت عدد 41970 سيارة؛ كما سجلت العلامة التجارية تويوتا، ارتفاعًا في مبيعاتها خلال العام 2020 بعدد 22743 سيارة وتأتي بالترتيب الثاني بالقائمة، مقارنة بمبيعاتها خلال العام 2019 حيث سجلت عدد 17808 سيارة.

وحسب التقرير، جاءت العلامة التجارية نيسان، بالترتيب الثالث بالقائمة بمبيعات وصلت خلال 2020إلى عدد 20761 سيارة، وتسجل انخفاضًا عن مبيعاتها خلال العام 2019 والتي وصلت إلى 21306 سيارة.

فيما سجلت سيارات هيونداي، ارتفاعًا بسيطًا في مبيعاتها خلال 2020 والتي سجلت عدد 19761 سيارة، مقارنة بمبيعاتها خلال العام 2019 حيث سجلت عدد 18500 سيارة، وتأتي بالترتيب الرابع .

وأشار التقرير، إلى ارتفاعًا في معدل مبيعات سيارات رينو الفرنسية والتي سجلت خلال 2020 مبيعات وصلت إلى 17100 سيارة، مقارنة بمبيعاتها خلال العام 2019 حيث سجلت عدد 15015 سيارة، وتأتي بالترتيب الخامس بالقائمة، فيما أحتلت العلامة التجارية الناشئة أم جي بالسوق المحلي الترتيب السادس بالقائمة بمبيعات وصلت خلال العام المنصرم 2020 إلى 15195 سيارة .