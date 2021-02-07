تحقيقات «سما المصري»: أرسلت عبارات خادشة لـ ريهام سعيد

تعقد المحكمة الاقتصادية، الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة المتهمة سما المصري، في القضية الجديدة المقامة ضدها من الإعلامية ريهام سعيد، وتُعد هذه القضية الثالثة المقامة من «سعيد» ضد «المصري»، حيث أقامت ضدها دعوى نشر فيديوهات مخلة، تلتها قضية سب وقذف، وبقيت الأخيرة محبوسة على ذمة القضيتين بموجب أحكام قضائية صدرت فيهما من المحكمة الاقتصادية.

وكشف أمر إحالة سما المصري للمحاكمة الجنائية، الذي أعدته النيابة العامة، أن «المصري» تعمدت إزعاج «سعيد» ومضايقتها، بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

كما بيّنت التحقيقات أنها قذفتها، عن طريق الهاتف، وأوكلت لها أمورا، لو صحّت، لأوجبت احتقارها لدى بني وطنها، حيث أرسلت لها رسائل مسيئة عبر تطبيق «واتساب».

خدش الشرف:

وأوضحت التحقيقات، أن المتهمة أرسلت للمجني عليها رسائل، تحوي عبارات وألفاظ خادشة للشرف والاعتبار، عبر تطبيق «واتساب»، كما استخدمت التطبيق الأخير على شبكة معلوماتية، لارتكاب جرائم السب والقذف، كما هو مبين من التحقيقات.

المرة الأولى في تاريخ القضاء:

كانت المرة الأولى فى تاريخ القضاء المصري، التي تنظر فيها قاضية، دعوى، المجني عليها والمتهمة من النساء، حيث عقدت المحكمة الاقتصادية برئاسة القاضية مروة هشام بركات، جلسة محاكمة يوم 22 يوليو 2020، محاكمة لسما المصري في الدعوى المقامة من المجني عليها ريهام سعيد، التي تتهمها فيها بالسب والقذف، وهي قضية مغايرة لتلك التي تنظر الثلاثاء المقبل.

الاعتداء على قيم المجتمع:

كان البلاغ الذي تقدم به المحامي شعبان سعيد، دفاع الإعلامية ريهام سعيد، من أولى البلاغات المقدمة ضد سما المصري بتهمة نشر فيديوهات مخلة بالحياء العام، وألقت الشرطة القبض على «المصري» في أبريل الماضي بمنطقة الهرم، ثم حققت معها النيابة العامة وأمرت بحبسها على ذمة القضية، قبل أن تحيلها للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، التي عاقبتها بالحبس لمدة 3 سنوات، لإدانتها بالاعتداء على قيم المجتمع ونشر فيديوهات مخلة بالآداب العامة والحياء العام، وتقدمت باستئناف على الحكم قبلته محكمة الجنح المُستأنفة، وخففته لسنة واحدة.