«الإعلاميين»: ريهام سعيد تتنازل عن شكواها ضد سيد علي مقابل اعتذاره علنا

عقد الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، اليوم السبت، جلسة صلح بين ريهام سعيد مقدمة برنامج «صبايا الخير» على قناة النهار، والذي حضر عنها جلسة الصلح محاميها شعبان سعيد بموجب توكيل رقم أ2759/2019 وبين سيد علي، مقدم برنامج «حضرة المواطن» على قناة الحدث اليوم.

وقالت النقابة، في بيان عنها منذ قليل، إنه جاءت جلسة الصلح بعد الخلاف الحاد بين الطرفين وتقدمت ريهام سعيد إلى نقابة الإعلاميين بشكاوى ضد سيد علي لما بدر منه من تجاوزات مهنية وتناوله لأمور شخصية للزميلة في برنامج حضرة المواطن، وبتطبيق ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهنى وبعد تفريغ الحلقات محل الشكوى من المرصد الإعلامى الخاص بالنقابة.

يذكر ان نقيب الإعلاميين كان قد اتخذ قرارا بمنع ظهور سيد علي على أي وسيلة إعلامية لحين انتهاء التحقيق معه.

وتابعت النقابة: «ونظرا للأهداف السامية التى أنشئت من أجلها النقابة وتحديداً ما جاء فى نص المادة الثالثة من القانون 93 لسنة 2016 فى الفقرة الرابعة والتى تنص دعم التعاون بين أعضاء النقابة وتقوية روح الزمالة بينهم والعمل على تسوية المنازعات التى تنشأ بينهم ولم شمل الأسرة الإعلامية».

وواصل البيان: وفضَّل النقيب عقد جلسة صلح بين الطرفين وتنازلت ريهام سعيد عن شكواها وإقرارها رسميا بتنازلها عن البلاغ المقدم رقم 3412 لسنة 2021 ضد سيد علي، على أن يقوم الزميل بتقديم اعتذار رسمي في أول ظهور له فى برنامجه حضرة المواطن والاكتفاء بفترة منعه من الظهور طوال فترة التحقيق.