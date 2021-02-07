نواب يطالبون بمصنع تدوير قمامة بكل مركز تعقيبا على بيان وزيرة البيئة
وزيرة البيئة: انخفاض التلوث في مصر بنسبة 24% و108 محطة رصد
كتب:
محمد يوسف
06:17 م | الأحد 07 فبراير 2021
اجتماع لجنة الطاقة
ناقشت لجنة الطاقة، برئاسة النائب حسام صالح عوض الله، بحضور وزير البيئة، ياسمين فؤاد، وأعضاء اللجنة، بيان الوزيرة، الذي سبق وألقته امام البرلمان.
وقال رئيس اللجنة، إن الهدف الرئيسي الذي أنشئت من أجله الوزرات والهيئات المسؤولة حول العالم هو العمل على دمج البعد البيئي في القطاعات التنموية بهدف الحفاظ على استدامة الموارد.
وأكد رئيس اللجنة خلال اجتماع اللجنة أن البعد البيئي هو المحور الأساسي في الفكر العالمي في الوقت الحالي، وذلك في ظل انتشار وباء كورونا والاتجاه إلى الاقتصاد الأخضر النظيف بشكل يحقق أمن الموارد ويدعم عدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها، ويضمن حقوق الأجيال القادمة، كما تحدثت الوزيرة عن دمج البعد البيئي في القطاعات التنموية بهدف الحفاظ على الموارد، مشيرة إلى إنجاز محطات الضوضاء والتي تم الانتهاء من 35 محطة منها.
وأضافت الوزيرة أن هناك خفض في نسب التلوث بنحو 24 في المائة، وهناك 108 محطات رصد التلوث تغطي 23 محافظة.
وآثار النواب قضية القمامة، ودعا النائب عبد الباقي تركيا بوجود مصنع لتدوير القمامة بكل مركز لتوفير النقل، كما تحدث نواب حول التلوث وأهمية مكافحته وخطط الوزارة.
وناقشت لجنة الإدارة المحلية بيان وزير التنمية المحلية بحضور الوزير.
وأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن علاقة الوزارة مع أعضاء مجلس النواب، وأعضاء لجنة الادارة المحلية جيدة للغاية، وهناك احترام وتعاون وتنسيق متبادل بين الجانبين خلال الفترة الماضية.
وقال اللواء محمود شعراوي، إننا جميعا أسرة واحدة لخدمة الوطن والمواطنين وتحقيق مصالحهم.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمقر مجلس النواب، بحضور وزير التنمية المحلية والمهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة.