نواب يطالبون بمصنع تدوير قمامة بكل مركز تعقيبا على بيان وزيرة البيئة

ناقشت لجنة الطاقة، برئاسة النائب حسام صالح عوض الله، بحضور وزير البيئة، ياسمين فؤاد، وأعضاء اللجنة، بيان الوزيرة، الذي سبق وألقته امام البرلمان.

وقال رئيس اللجنة، إن الهدف الرئيسي الذي أنشئت من أجله الوزرات والهيئات المسؤولة حول العالم هو العمل على دمج البعد البيئي في القطاعات التنموية بهدف الحفاظ على استدامة الموارد.

وأكد رئيس اللجنة خلال اجتماع اللجنة أن البعد البيئي هو المحور الأساسي في الفكر العالمي في الوقت الحالي، وذلك في ظل انتشار وباء كورونا والاتجاه إلى الاقتصاد الأخضر النظيف بشكل يحقق أمن الموارد ويدعم عدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها، ويضمن حقوق الأجيال القادمة، كما تحدثت الوزيرة عن دمج البعد البيئي في القطاعات التنموية بهدف الحفاظ على الموارد، مشيرة إلى إنجاز محطات الضوضاء والتي تم الانتهاء من 35 محطة منها.

وأضافت الوزيرة أن هناك خفض في نسب التلوث بنحو 24 في المائة، وهناك 108 محطات رصد التلوث تغطي 23 محافظة.

وآثار النواب قضية القمامة، ودعا النائب عبد الباقي تركيا بوجود مصنع لتدوير القمامة بكل مركز لتوفير النقل، كما تحدث نواب حول التلوث وأهمية مكافحته وخطط الوزارة.

وناقشت لجنة الإدارة المحلية بيان وزير التنمية المحلية بحضور الوزير.

وأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن علاقة الوزارة مع أعضاء مجلس النواب، وأعضاء لجنة الادارة المحلية جيدة للغاية، وهناك احترام وتعاون وتنسيق متبادل بين الجانبين خلال الفترة الماضية.

وقال اللواء محمود شعراوي، إننا جميعا أسرة واحدة لخدمة الوطن والمواطنين وتحقيق مصالحهم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمقر مجلس النواب، بحضور وزير التنمية المحلية والمهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة.