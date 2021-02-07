حبس طبيب مزيف 4 أيام بالغربية: فتح عيادة والكشف بخمسين جنيه

قررت نيابة كفر الزيات، برئاسة محمد الشرنوبي، رئيس النيابة، وسكرتارية تامر البربري، حبس الطبيب المزيف بالغربية، 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة انتحال صفة طبيب.

كانت إدارة العلاج الحر بالإدارة الصحية بكفر الزيات، التابعة لمديرية الصحة بالغربية، تلقت بلاغا بخصوص ضبط أحد الأشخاص ويدعى «ج. ش» 46 عاما لقيامه بممارسة مهنة الطب، وتوقيع الكشف الطبي على المرضى بقرية كفر حشاد، التابعة لمركز كفر الزيات، داخل أحد مقرات إحدى الجمعيات الأهلية، بأحد مساجد القرية، وادعائه من خلال الروشتات، أنه طبيب عظام وعمود فقري، ووجود مرضى يترددون عليه داخل مقره بالقرية، حيث تم ضبطه متلبسا أثناء توقيع الكشف الطبي عليهم وتحصيل مبلغ 50 جنيها قيمة الكشف الطبي.

وأثناء قيام لجنة العلاج الحر بالإدارة الصحيه بكفرالزيات، تحت إشراف الدكتورة فايزة راغب، مديرة الإدارة الصحية بكفر الزيات، والدكتور محمد صلاح، مدير إدارة العلاج الحر بالإدارة الصحية، بفحص رقمه القومي وبطاقته الشخصية، تبين أنها تحمل صفة أخصائي علاج حر، حيث تم ضبطه بموجب الضبطية القضائية الممنوحة لأعضاء اللجنة، وتمت اقتياده لمركز شرطة كفر الزيات وتحرير محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد تامر طنطاوي، مأمور مركز شرطة كفرالزيات، بقيام إدارة العلاج الحر بالإدارة الطبية بكفرالزيات بضبط احد منتحلي صفة طبيب بعد ضبطه متلبسا بتوقيع الكشف الطبي على المرضى بقرية كفر حشاد بموجب الضبطية القضائية الممنوحة لهم، واقتياد المتهم لمركز الشرطة وتحرير محضر بالواقعة.

وحققت نيابة كفرالزيات مع منتحل صفة طبيب، وتبين أنه حاصل على معهد فني صحي، وليس طبيبا، والاستماع لأقوال أعضاء لجنة العلاج الحر بالإدارة الصحية بكفرالزيات، ومواجهة الطبيب المزيف بذلك.

وطلبت النيابة، تحريات المباحث حول المتهم المذكور وبيان سابقة اتهامه في قضايا أخرى مشابهة من عدمه، والكشف عن صحيفة أحواله الجنائية حتى أصدرت قرارها المتقدم.