نقيب أطباء الأسنان: انتحال صفة طبيب أصبح ظاهرة ونطالب بالضبطية القضائية

قال الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، إن منتحلي صفة الأطباء باتت ظاهرة في الآونة الأخيرة، حيث يذهب بعض المرضى لمعامل الأسنان لتركيب الأسنان فقط، لافتا إلى أن المعامل مقسمة لـ 3 أقسام، الأول وهو معمل أسنان والمريض يعرف أنه كذلك، وأن من يعالجه ليس طبيبا، ولكنه فني أسنان، وهذا خطأ وليس من حقه القيام بذلك.

وأضاف «هيكل»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن القسم الثاني يفتح عيادات غير مرخصة، والقسم الثالث عبارة عن جلب طبيب يعمل الترخيص باسمه، والطبيب قد لا يتواجد طوال اليوم، والفني يعمل بدلا منه.

نطالب بمنحنا الضبطية القضائية

وأشار النقيب إلى أن علاج الاسنان بدون طبيب متخصص قد يتسبب في العديد من الأمراض مثل القلب وحتى السرطان، لافتا إلى أن النقابة ليس لديها ضبطية قضائية، مطالبا بإتاحة ذلك لأعضاء هيئة مكتب النقابة العامة والنقيب الفرعي، مشيرا إلى أن من يملك الضبطية القضائية حاليا هو العلاج الحر.

فني دخل النقابة بعد تزوير شهادته

وأوضح أن البلاغات تأتي من أطباء للنقابة ومن خلالها يتم إبلاغ العلاج الحر، وهو من ينظم الضبطية ويشمع المكان، لأن ذلك مخالفا للقانون، ومن ضمن الحالات المضبوطة حالة تزوير حيث زور فني أسنان شهادة من إحدى الجامعات العربية، بحصوله على بكالوريوس طب الأسنان وزور شهادة الثانوية العامة، وقدم في النقابة وتم اكتشافها بعد ذلك والقبض عليه منذ سنوات.

إغلاق 6 عيادات مخالفة

وطالب الأطباء بإظهار ترخيص مزاولة المهنة في عيادتهم، والذي يتضمن اسم الطبيب ورقم الترخيص صادر من وزارة الصحة، وهذا الترخيص لا يملكه الفنيين، ولا يوجد حصر لمثل هذه العيادات المضبوطة، حيث تم غلق 6 مراكز الشهر الماضي.