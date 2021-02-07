«إلحاق العمالة»: استمرار منح تأشيرات دخول السعودية للراغبين في العمل

قالت شركات إلحاق العمالة بالخارج إن السفارة السعودية مستمرة فى منح تأشيرة العمل لشركات العمالة والراغبين فى العمل على أراضيها لكل التخصصات، يأتي ذلك وسط توقعات بالعودة سريعا لفتح المملكة العربية السعودية، للعمل بها خاصة بعد توقف حركة الطيران بالمقارنة بالموجة الأولى.

ونفى حمدي إمام رئيس شعبة إلحاق العمالة، بغرفة القاهرة، تعطل منح السفارة السعودية لمنح تأشيرات العمل رغم وقف خطوط الطيران، لافتا إلى أن عدد كبير من شركات إلحاق العمالة بالخارج، تتوقع أن لا يستغرق قرار المملكة بوقف الحركة سوى 30 يوما بالمقارنة بالموجة الأولى، خاصة بعد إعلان المملكة عن التعامل مع كل التغيرات والظروف.

وقال «إمام» إن شركات إلحاق العمالة، قامت بإصدار تاشيرات عمل للمملكة خلال شهر يناير من العام الجاري، بنحو 150 ألف تأشيرة عامل، وأفاد بأن المستهدف من تأشيرات العمل 500 ألف عامل خلال الربع الأول من العام الجاري، وأن أعداد العمالة المصرية بالخارج تصل لـ5 ملايين عامل.

وأشار إلى أن المهن الطبية هي الأكثر طلبا في السعودية، خلال تلك الفترة بأي أعداد إلا أنه كشف أن عدد المترددين منهم لا يمثل سوى 10% من حجم المطلوب.

وتوقع أن تعود شركات إلحاق العمالة بالخارج للعمال مرة أخرى، خلال فترة وجيزة للعمل في المملكة، وتحقيق المستهدف بالمقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعزز الطلب الكلي ويزيد الوظائف بشكل كبير، لافتا إلى أن الموجة الأولى لفيروس كورونا كبدت شركات العمالة مبالغ طائلة بنحو مليار جنيه.

وفى السياق نفسه، قال عبد الرحيم المرسى عضو شعبة إلحاق العمالة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن استمرار غلق خطوط الطيران لعدد من الدول، يهدد بفقدان الوظائف على نطاق واسع، مؤكدا أن الدول العربية والخليجية، هي الأولى المستقدمة للعمالة المصرية وتستضيف المملكة أكثر من 2.5 مليون عامل مصري من كل المهن، تليها الإمارات، الكويت، قطر، وعمان والبحرين.