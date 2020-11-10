اتحاد المصريين بالخارج يجيب عن أبرز الأسئلة بخصوص نظام العمالة الجديد

نظمت "الوطن"، اليوم، ندوة حول تعديل نظام العمل في المملكة العربية السعودية بإلغاء نظام الكفيل الذي سيتم تطبيقه في 14 مارس المقبل، بحضور المهندس إسماعيل أحمد، رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج، والمحاسب عادل حنفي نائب رئيس اتحاد المصريين في السعودية.

واستقبلت "الوطن" أسئلة من قبل متابعيها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" حول النظام الجديد وكيفية العمل به.

10 أسئلة حول تطبيق النظام الجديد وإلغاء الكفيل

- هل سيكون هناك شرط جزائي بالعقود الجديدة كبديل عن نظام الكفالة؟

لن يكون هناك شرط جزائي، ولكن هناك عقد يلتزم به الطرفان، ينص على أنه لا يمكن أن يذهب الشخص لاستلام العمل، وبعد شهر يبلغ صاحب العمل بتركه، لابد من إتمام فترة العقد، ثم يمكن أن أنقل عملي لجهة أخرى.

وإذا لم يرتح الطرفان خلال مدة العمل، ورغب المقيم في النقل إلى عمل أخر، سيكون من الضروري أن يمر 90يوما، وهو ما يسمى "إشعار" وليس شرطا جزائيا.

- إذا كان لدى الشخص فرصة عمل متاحة أيهما أفضل أن يسافر في الوقت الحالي، أم ينتظر تطبيق القانون الجديد بمارس 2021؟

لن يكون هناك فارق، حيث إنه إذا سافر في الوقت الحالي، سيسافر على كفيل، ولكن كفيله هيعمله عقد إلكتروني موثق، وسيتم إيداع العقد بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما هو حال الملايين من المصريين المقيمين بالمملكة السعودية، حيث بدأت المملكة بالفعل في تطبيق نظام العقد الإلكتروني للعمالة في الداخل.

- إذا انتهى العقد على المقيم أن يعود في الحال، أم يمكنه البقاء للبحث عن عمل آخر؟

يمكن للعامل البقاء بالسعودية بعد انتهاء عقده لمدة 90يوما، للنقل إلى عمل آخر حسب المتاح في السوق السعودية، وإذا لم يجد وظيفة في خلال 90يوما، يتم إصدار تأشيرة خروج له في الحال.

- كيف سيأخد العامل المستحقات القديمة له من الكفيل الخاص به؟

سيتم التعامل مع هذه الآليات عن طريق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، في مكاتب خاصة بالمشاكل العمالية، يقدر أن يتوجه لها العامل، وفي خلال أشهر سيتم حلها، نظرا لإنشاء السعودية للمحاكم العمالية.

- ماذا يفعل المقيم إذا كانت الإقامة منتهية، في فترة الانتقالات من نظام الكفيل إلى النظام الجديد؟

يمكنه أن ينقل العمل أو الكفالة لأي صاحب عمل فورا، دون أن يعود إلى الكفيل، وإذا تأخر راتبه يمكنه أن ينقل نظاميا لأي صاحب عمل آخر بعقد موثق.

- كيف ستصل العقود الجديدة للمصريين؟

من خلال المملكة السعودية متمثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن طريق شركات معينة تحت إدارة الوزارة، ستتولى مسئولية استقدام العمالة المصرية من بعد 14مارس 2021.

- هناك عقوبات بالفعل واقعة بين الكفيل والوافد ستسقط، إذا كان أحد لديه بصمة لمخالفة نظام العمل وممنوع من الدخول للسعودية، هل ستسقط المخالفة بعد تطبيق القرار ويتمكن من العودة للسعودية؟

هو خالف بالفعل أنظمة الوقت الحالي، مثل بصمة الحج، وبصمة الخروج النهائي، وللأسف لن تسقط المخالفة، يبقى الوضع كما هو عليه.

- من سيتحمل كارت العمل ونقل الكفالة؟ ما هي طبيعة الرسوم؟

الرسوم تظل كما هي بلا تغيير، ولكن ما ينظم هذه العلاقة هي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، لكن ليس هناك تخفيض في الرسوم، ولكن آلية دفعها ستكون من خلال النظام الجديد التي سنعرفها في 14 مارس المقبل.

وستضاف الرسوم على الراتب الخاص به، وسيتم خصمها بنسبة تتراوح بين 14% إلى 23% كتكلفة إقامة ونقل كفالة.

- هل سيكون السائقون مدرجين ضمن النظام الجديد؟

السائق الموسمي سيظل كما هو، يتم التعاقد معه ضمن وزارة الخارجية المصرية، ووزارة القوى العاملة، ووزارة الحج بنظام يربط الوزارات ببعضها، ولكن هذا النظام لن يشمل العمالة كلها، سيستثني منه العمالة الخاصة بالعمالة المنزلية المتمثلة في السائق الخالص، العامل الزراعي، المربيات، مديرة المنزل، والكوافيرات.

- إذا كان الشخص يعمل مندوبا، هل يستطيع أن ينقل عمله لمحاسب؟

إذا كان لديه بكالوريوس تجارة وموثق من الجهات الحكومية المصرية، سيستطيع تغيير مهنته، حيث إن النظام الجديد يستثنى منه المهن المنزلية أو مهن الكفالة الخاصة كالسائق الخاص والعامل الزراعي وهكذا.

ولا يمكن تغيير التخصص دون شهادة، ويجب أن توثق الشهادة من قبل الجهات الرسمية المصرية متمثلة في الكلية ثم الجامعة ثم وزارة الخارجية المصرية ثم المكتب الثقافي السعودي ثم القنصلية العامة السعودية بالجمهورية المصرية.